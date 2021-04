Cioloș îl acuză pe Cîțu că nu a consultat USR PLUS înainte de a-l demite pe Voiculescu

„Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil”, a acuzat Dacian Cioloș, miercuri.

„Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public. Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare”, a adăugat copreședintele USR PLUS, pe Facebook.