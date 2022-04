Cîțu a demisionat de la șefia PNL, dar nu și de la Senat. Vîlceanu renunță la ambele funcții

Florin Cîţu a demisionat, sâmbătă, din funcţia de preşedinte al PNL, iar Dan Vîșceanu a anunțat și el că renunță și el la ambele funcții – de secretar general al partidului și de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

În locul lui Cîțu este vehiculat să preia interimar funcția – până la alegerea premierului Nicolae Ciucă la congresul extraordinar din 10 aprilie-, Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava. Data congresului va fi decisă duminică,

Cîțu a declarat că ar fi vrut să își prezinte demisia în faţa colegilor săi, la ședința BEx de sâmbătă, pe care a convocat-o cu o zi înainte: „Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal”.

El nu demisionează însă şi din funcţia de preşedinte al Senatului: „Acolo sunt alte discuţii, vom vedea ce se va întâmpla şi acolo”.

Florin Cîţu a adăugat că, pentru el, coaliţia PNL – PSD nu a fost un lucru natural, a fost un “lucru greu de digerat”.

„Este adevărat, niciodată nu am fost confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD, nu este un secret, pentru că întotdeauna am crezut că măsurile propuse, multe dintre ele au fost aprobate, vor avea un efect de bumerang. Din păcate am avut dreptate”, a spus Cîţu.

Acesta a amintit că convocat pentru sâmbătă Biroul Executiv al formaţiunii.

„Astăzi n-am avut şansa să vorbesc cu colegii mei. Din păcate, nu au vrut să participe la singura şedinţă convocată statutar (…) celelalte sunt nestatutare şi e păcat că Partidul Naţional Liberal, un partid la guvernare, arată astăzi că nu respectă statutul şi merge mai departe cu acest eveniment”, a afirmat Cîţu.

Dan Vîlceanu a declarat că şi-a înaintat şi demisia din funcţia de secretar general al PNL, iar în zilele următoare își va depune mandatul de ministru în fața premierului Nicolae Ciucă.

„În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, aş vrea, în urma acestei discuţii, să-mi înaintez demisia şi din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene având în vedere faptul că am plecat într-o echipă care, (…) ca orice echipă, se baza şi pe încredere (…). Sunt convins că, la momentul ăsta, nu mai putem vorbi de acest gen de încredere şi de coeziune de care e nevoie într-o echipă guvernamentală, aşa că voi avea o discuţie cu domnul prim-ministru şi voi face acest gest”, a afirmat Vîlceanu, la sediul PNL.