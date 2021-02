Cîțu a descoperit că le dă bugetarilor sporuri de 600 de milioane de lei: „Multe dintre ele vor dispărea”

Premierul Florin Cîțu a descoperit că le dă bugetarilor sporuri de 600 de milioane de lei, așa cum singur a aprobat anul trecut în plină pandemie, ca ministru al Finanțelor în Guvernul Orban.

Însă cum colectările la buget sunt slabe, Cîți pare că s-a decis să taie din huzurul angajaților la stat.

„Multe dintre ele vor dispărea”, a anunțat el sâmbătă.

„Vă pot spune cât sunt sporurile, în jur de 600 de milioane de lei, ceea ce am identificat în acest moment, dar la buget veţi vedea exact cum vor arăta aceste sporuri. Eu vă spun că subvenţiile nu vor mai fi la nivelul anului trecut şi revin asupra acestui lucru. Companiile de stat cu pierderi care vor să beneficieze de subvenţii de la buget trebuie să vină cu un program de reformă, de restructurare, care să arate că pot să meargă, să fie pe profit în câţiva ani de zile. Dacă nu, nu vor primi subvenţiile şi vor trebui să se descurce cu banii pe care îi au”, a declarat Florin Cîţu, la Spitalul Militar Central, după ce a primit dosa de rapel a vaccinului anti-COVID-19.

Întrebat ce sporuri vor fi reduse sau chiar eliminate, premierul a precizat: „Vom pune în dezbatere publică înainte de a aproba bugetul aceste modificări şi le veţi vedea săptămâna viitoare, cred că luni vor fi puse în dezbatere publică cel mai rapid şi atunci putem să discutăm despre ele”.

Așadar, după ce le-a oferit angajaților la stat un an de huzur în plină pandemie, fostul ministru al Finanțelor în Guvernul Orban amenință cu tăieri:

„Bugetul este o provocare pentru orice coaliție, e adevărat, mai ales că suntem oameni politici. Am spus clar criteriile de la care pornim cu acest buget anul acesta – fără risipă a banului public. V-am dat câteva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat în patru ani de zile. Nu cred că performanța celor care lucrează în administrația publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an, am vorbit despre câteva reforme și una dintre ele este o reașezare a legii salarizării, în care să legăm veniturile celor din administrația publică de performanță. Este momentul să facem acest lucru, nu doar să promitem că vom crește salariile în fiecare an și fără să cerem ceva la schimb. Nu o cerem doar noi, o cer românii. Toți românii vor un aparat public performant și nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru. De aici am pornit cu acest buget, pe de o parte, pe de altă parte, bineînțeles, sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public și bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvențiile aproape că s-au dublat și acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanță mai bună a acestor companii, din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Așa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susținute. Anul trecut am făcut acest lucru cu Tarom, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate. Uitaţi-vă la Tarom – se restructurează, primește finanțare în continuare și, la un moment dat, o să fie și pe profit. Așa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unele dintre ele să nu supraviețuiască sau unii dintre managerii care au administrat prost aceste companii, în acești ani, “să nu supraviețuiască”, dar acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească dacă vrem să mergem mai departe.”