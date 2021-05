Cîţu, acuzat de discriminare: „Restaurante pentru vaccinați – doar o propunere”

Premierul Florin Cîţu face un pas în spate, după ce a fost acuzat de discriminare, în intenția de a deschidere restaurantele la capacitate maximă doar pentru persoanele vaccinate, de la 1 iunie.

O altă propunere a premierului este ca evenimentele private să fie permise numai celor vaccinați, tot de la 1 iunie.

„Am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propuneri. Până la urmă, există un mod de a motiva populaţia. Fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut şi Germania foloseşte acest model. Dacă în Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoane vaccinate, cred că putem să fim şi noi OK. Până la urmă, este singura soluţie de a scăpa de pandemie: vaccinarea. Şi faptul că lumea se vaccinează – eu cred că este normal, din punctul meu de vedere, să poţi să beneficiezi şi o parte din restricţii să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a argumentat premierul, miercuri, după ședința Guvernului.

Florin Cîțu a precizat că vineri va fi ședința comitetul interministerial, iar propunerile sale le va discuta cu ministrul Sănătăţii, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Justiţiei, care vor stabili, de fapt, care vor fi soluţiile.

„Noi avem certificate de vaccinare, vom face Campionatul European de fotbal în România pentru persoanele vaccinate. Toți organizatorii de evenimente cu care am discutat la Cluj și București au fost de acord să facă evenimentele doar cu persoane vaccinate”, a mai spus premierul.

El a avertizat însă că ridicarea restricțiilor de la 1 iunie se va face doar dacă se va atinge ținta de 5 milioane de români vaccinați.