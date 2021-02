Cîțu: „Am descoperit sporuri despre care nu știam că există. (…) Vom forţa reforma prin buget”

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, după ședința Guvernului, că va „forța” reforma prin bugetul de stat, deoarece miniștrii nu i-au pus pe masă planurile de „reașezare” a cheltuielilor din instituțiile publice, așa cum le-a cerut, iar el a descoperit sporuri despre care nu știa că există, deși a fost ministru al Finanțelor timp de mai bine de un an.

„Vă dau exemple de sporuri de care nu știam că există, dar sunt mai multe. Este acel spor despre care toată lumea vorbește: pentru condiții vătămătoare, care, de fapt, înseamnă lucruri pe care noi astăzi le facem zilnic; să scrii la un calculator nu mai este o condiție vătămătoare – există un spor, în anumite instituții. Vor dispărea aceste sporuri, este un proiect anul acesta, anul viitor. Anul acesta vom începe poate cu o limitare și de anul viitor vom reașeza lucrurile. E nevoie de schimbarea, modificarea legii salarizării unitare. Repet, sporurile sunt bune, ele sunt o motivație pentru toată lumea să-și facă treaba mai bine. Dar doar atunci când sunt legate de criterii de performanță, nu când stau doar în pixul managerului și sunt date fără niciun fel de criteriu, doar date la fiecare fără să respectăm niște norme. Și atunci veți vedea că vom folosi această modalitate de a motiva oamenii să-și facă treaba mai bine în sectorul public”, a spus Cîțu, la briefingul de presă de la Palatul Victoria.

Întrebat dacă miniştrii i-au transmis, aşa cum a cerut, analizele privind companiile de stat şi planuri de investiţii, şeful Guvernului a precizat: „V-am spus că se pot face două lucruri aici: pot să vină de la miniştri propuneri de reaşezare a cheltuielilor de reformă sau putem face acest lucru prin buget. Vom face prin buget anul acesta”.

Despre relatările de presă privind acordarea „unui salariu de 18.000 de euro la Autoritatea Rutieră Română (ARR)”, Cîţu a spus că reforma la care s-a referit va include şi sistemul de salarizare în companiile de stat.

„Vă daţi seama că nu am informaţia despre cum se face salarizarea la acea autoritate. Ne vom uita la ce se întâmplă în spate, dacă e justificat sau nu, dar ce pot să vă spun este că este un alt proiect al nostru: Ştiţi foarte bine că eu am încercat să reduc salariile atât la CEC, cât şi la EximBank, din poziţia de ministru al Finanţelor. Atunci am fost blocat de acest sistem pe care încercăm să-l modificăm. Nu renunţ la acea intenţie, vom merge mai departe. În acelaşi timp, vreau să mă uit şi la numărul de persoane în consiliile de administraţie. Mi se pare cam mare în acest moment şi ar trebui să avem un număr minim mult mai mic decât ceea ce avem aici, dar vă spun că reforma despre care vorbim va include şi sistemul de salarizare în companiile de stat, de aceea am răspuns mai devreme că se poate face reformă prin buget sau prin propunerile care vin de la miniştri. Dacă propunerile care vin de la miniştri întârzie, vom face reforma prin buget, vom forţa reforma prin buget. Se pare că în acest moment vom forţa reforma prin buget. Când am preluat acest mandat, am spus foarte clar: nicio companie de stat pe pierderi nu mai primeşte subvenţii fără să aibă un program de reformă. Nu vine programul de reformă, nu vin nici subvenţiile”, a insistat Cîţu.

Întrebat când va fi trimis în Parlament proiectul bugetului de stat, premierul a spus: „Cred că cel mai onest este săptămâna viitoare”.

„Nu este un buget simplu. Este un buget care se uită la perioada 2021-2022, este un buget care începe să repare anomalii introduse în legislaţia din România în ultimii patru ani. Vă dau doar un exemplu: cheltuielile cu salariile s-au dublat în perioada 2016 – 2020 de la 57 de miliarde de lei anual la 110 miliarde de lei. Nu cred că s-a dublat nimic, veniturile (colectările la buget – n.r.) nu s-au dublat în România în ultimii patru ani de zile, economia nu a avut o dinamică dublă în ultimii patru ani de zile, dar cheltuielile de personal s-au dublat. Trebuie să reaşezăm prin acest buget structura economiei, să continuăm să investim, este un buget care are o sumă pentru investiţii mai mare decât anul trecut, anul trecut a fost o sumă record, dar şi anul acesta are o sumă mai mare şi un buget care are în vedere doi ani, după cum am spus, 2021-2022, pentru că reformele pe care le implementăm în 2021 vor avea efecte în 2022, de aceea trebuie să meargă în tandem”, a argumentat premierul Cîţu.

Toate declarațiile premierului, AICI.