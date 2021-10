Cîțu cere timp de la Iohannis: Nu avem o majoritate, n-am avansat o propunere, PNL negociază

Premierul demis Florin Cîțu a declarat luni, după consultările cu președintele Klaus Iohannis, că PNL nu are o majoritate în Parlament, astfel că nu a avansat nicio propunere, dar negociază în continuare.

Cu alte cuvinte, Cîțu vrea de la Iohannis un termen mai lung decât cel de o săptămână, pe care președintele i l-a oferit după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, cu un scor-record de 281 de voturi.

„Vom merge în continuare şi vom negocia. Când vom avea o majoritate, vom prezenta toate soluţiile. (…) O majoritate în jurul PNL este varianta pe care negociem. (…) PNL este responsabil. Atunci când vom avea majoritate, vom da şi premierul şi vom merge mai departe”, a spus el.

„Vreau să-i asigur pe toţi românii că PNL, alături de colegii de la UDMR, îşi va face în continuare datoria şi vom asigura şi vom administra această perioadă dificilă prin care trece România”, a adăugat el.

Cîțu s-a referit și la valul 4 al pandemiei, dar și la scumpirea energiei:

„Ieri am fost şi am văzut spitalul modular de la Pipera care va fi gata şi mâine va primi primii 100 de pacienţi şi acolo vor ajunge 374 de pacienţi. Se va da în funcţiune spitalul de la Leţcani în sfârşit şi, bineînţeles, vom avea mai multe resurse pentru a asigura că vom trece peste această perioadă. În acelaşi timp, vom folosi toate resursele pe care le avem în această perioadă de interimat pentru a ne asigura că efectele negative ale creşterii preţurilor la energie vor fi cât mai puţin resimţite de români. Săptămâna trecută am luat acea decizie prin ordonanţă de a compensa o parte din facturile românilor. Vom găsi şi alte soluţii”.

Întrebat dacă ar accepta o guvernare alături de USR cu Dacian Cioloş premier, Cîțu a respins categoric oferta, invocând că „PNL are o decizie BEx foarte clară care spune că, dacă USR votează moţiunea împotriva PNL, nu putem să mergem la guvernare cu USR”.

Pe de altă parte, Cîţu a spus că „avem toate scenariile pe masă”, dar nu doreşte să dezvăluie strategiile PNL.