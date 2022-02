Cîțu face de zor opoziție, dar se dă victimă și arată spre PSD: „Să se hotărască dacă vor în echipă”

De când a plecat din funcția înaltă de la Palatul Victoria, Florin Cîţu face de zor opoziție în coaliția la guvernare, din fotoliul relaxant de lider al liberalilor, dar arată cu insistență la PSD, care, la rândul său, sapă la temelia PNL.

Credea că îi merge cu oamenii lui Ciolacu așa cum i-a mers cu ai lui Barna, dar s-a înșelat.

„Pentru mine, trebuie să fim transparenţi în ceea ce vrem să facem pe viitor, cum vom funcţiona şi aici mai mult despre asta a fost discuţia, despre modul în care va funcţiona această coaliţie în viitor, pentru că PNL nu poate de fiecare dată să închidă ochii şi în acelaşi timp să fie cel care să fie blamat că vrea să rupă această coaliţie. Până la urmă, cei care au venit în coaliţie cu noi, au venit la guvernare alături de noi trebuie să se hotărască dacă vor să fie cu noi în echipă – şi facem acest compromis – sau, dacă vor, să stea în opoziţie”, a spus Cîţu, marți, la Parlament.

Aceasta se întâmplă după ce, luni, PNL a cerut ca omul pus de PSD la șefia ASF, Nicu Marcu, să fie audiat la Parlament pentru scumpirea din ultima vreme a RCA.

Mai mult, Cîțu a spus la Digi 24 că liberalii a făcut un „compromis” pentru a duce la implementare un program de guvernare, iar „astăzi tot PNL este cel care a închis ochii”. „Nu avem în programul de guvernare 7% investiţii”, a exemplificat Cîţu.

Totodată, în şedinţa de luni a conducerii PNL, Cîțu a reclamat că există campanii online împotriva sa care ar fi sponsorizate de către PSD. Întrebat de jurnaliști, el a declarat: „Mi se pare ca nu se face. Am văzut niște postări plătite ale TSD. Vom discuta în coaliție, ca să nu existe intrerpretări greșite”.

Întrebat dacă este cu adevărat PSD un partener de guvernare sau nu, Cîțu a replicat: „Mi se pare bizar să ataci cu bani de la partid preşedintele celuilalt partid cu care ești în coaliţie”.

Chestionat dacă poate fi afectată astfel stabilitatea coaliției de guvernare, Cîțu a răspuns: “Nu”.

Ședinţa coaliţiei care urma să aibă loc marţi a fost amânată pentru zilele următoare, dar Cîțu nu pare îngrijorat, spunând că luni au fost discuţii despre teme aflate pe agenda zilei:

„S-a amânat pentru zilele următoare. Am avut câteva discuţii şi ieri. Nu este nicio problemă”.

Cîțu a trimis din nou săgeți la adresa PSD: „Au existat mai multe informaţii în spaţiul public că PNL s-ar opune semnării unui acord despre care noi nu am ştiut niciodată, nu ştim nimic şi nu l-am văzut niciodată. Am vrut să fie foarte clar că PNL susţine majorările salariale în sectorul învăţământului, atât în învăţământ, dar şi în sănătate, în toate domeniile din sectorul public, dar atât timp cât există spaţiu fiscal. Înţeleg şi din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii sindicatelor, Ministerul Finanţelor a spus că există 7 miliarde de lei în plus la buget. Acum, eu ştiu că o parte din ei s-au dus la CEC, alţii s-au dus la Fondul Proprietatea, investiţi poate. (…) PNL susţine, dacă există spaţiu fiscal, aceste creşteri salariale”.

El a arătat că această decizie este la Guvern şi la Ministerul Finanţelor şi că în coaliţie nu a existat o astfel de discuţie.