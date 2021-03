Cîţu, nemulțumit de amendamentele din desfiinţarea SIIJ: Vom încerca o modificare la Senat

Premierul Florin Cîţu pare nemulțumit de amendamentele adoptate de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor la proiectul de lege adoptat de Guvern privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), astfel că va încerca la Senat o modificare.

„Eu am spus de fiecare dată că îmi doresc ca proiectul de lege să iasă din Parlamentul României cât mai aproape de forma pe care am adoptat-o în Guvern. În continuare discut cu colegii mei, proiectul merge la Senat şi vom încerca şi acolo să avem o modificare care să îl aducă cât mai aproape de forma pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern. Rămân la opinia că aceea este forma cea mai bună pentru România astăzi”, a arătat premierul, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, joi, raport favorabil proiectului privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, adoptând mai multe amendamente, printre care şi unul al deputatului minorităţilor naţionale Ionel Stancu, care prevede că magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM.