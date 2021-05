Cîțu, „surprins” că Năsui ar fi „blocat” Legea 5G la Senat, așa cum susține Gorghiu

UPDATE: Ministrul Claudiu Năsui susține că a trimis o comunicare la Senat în urma solicitării Comisiei Europene, dar aceast lucru nu oprește dezbaterile pe Legea 5G.

Premierul Florin Cîţu s-a declarat surprins, joi, când a fost întrebat de jurnaliști dacă știe că ministrul Economiei, Claudiu Năsui, ar fi solicitat Senatului să amâne dezbaterea proiectului de lege privind implementarea reţelelor 5G, adoptat de Guvern în 15 aprilie.

Întrebat de jurnaliști pe acest subiect, după ce mai mulți PNL-iști s-au declarat nemulțumiți, Florin Cîțu a spus:

„Mă surprinde o astfel de decizie, nu ştiam că a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm şi clar, (…) am aprobat un proiect de lege în Guvern şi l-am trimis şi în coaliţie, decizia a fost să treacă acest proiect de lege prin Parlament cât mai rapid. Nu am avut această discuţie cu ministrul Economiei, o să am, nu înţeleg de ce ar încerca să amâne un astfel de proiect foarte important pentru industria tehnologică din România”.

Cea care a lansat acest nou scandal în coaliție este Alina Gorghiu, vicepreşedintele PNL al Senatului. Ea îi transmite lui Năsui să „înveţe” procedura parlamentară.

„E bine ca anumiţi miniştri să înveţe puţină procedură. E greu de înţeles de ce Ministerul Economiei trimite scrisori către Parlament pentru amânarea legii 5G, transmisă în procedură de urgenţă de Guvernul din care face parte. Greu de înţeles, ca procedură, pentru că nu un ministru, ci doar Guvernul, eventual prin Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, putea să ne comunice solicitarea. Dar, mai ales politic şi strategic, pentru că ştim cu toţii cât de important şi stringent este acest subiect. Etapele de decizie au fost deja bifate: cea politică, în cadrul coaliţiei, cea de securitate, în cadrul CSAT, cea executivă, în cadrul Guvernului. Când Guvernul hotărăşte ceva, când coaliţia convine asupra unui subiect, un ministru face corespondenţă peste aceste decizii? Totuşi, e o temă care priveşte securitatea naţională. O lege care respectă angajamentele pe care le avem faţă de SUA şi UE.

PS: Între timp, ministrul Năsui a făcut o precizare necesară şi anume că ‘actul normativ nu se supune procedurii de notificare, procedura parlamentară de adoptare a legii poate merge mai departe’. Probabil că această analiză trebuia făcută înainte să trimită scrisoarea, dar e bine să ne recunoaştem greşeala”, a scris Gorghiu, pe Facebook.