Cîțu trage de timp: „Dacă grăbim lucrurile, s-ar putea să nu facem o coaliție pe termen lung”

Liderul PNL, Florin Cîțu, trage de timp în negocierile cu PSD pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

La câteva ore după ce Marcele Ciolacu a cerut, miercuri, finalizarea discuțiilor pe această temă – „Cred că ar trebui să ne grăbim să finalizăm aceste discuții în ceea ce privește prim-ministrul -, Cîțu a declarat:

Liberalul susține că „suntem singurii care încercăpm să deblocăm această situație”, dar nu are niciun interes: a fost demis în urmă cu o lună și jumătate, prin moțiune de cenzură, dar a rămas interimar la Palatul Victoria.

„Vreau să deblocăm situaţia. Trebuie să avem un guvern cât mai repede. Trebuie să ne întâlnim astăzi să vedem care este soluţia de compromis. PNL a făcut un compromis când a zis că merge în direcţia de a face o coaliţie de guvernare cu PSD. Cred că am colegi în PNL care vor să mai facem câteva compromisuri doar să mergem mai departe”, a arătat el.

Însă, după două săptămâni de negocieri cu PSD, Cîțu face nazuri: „E o listă întreagă de la PSD pe care nu aș accepta-o”.

Despre declaraţia lui Ciolacu privind faptul că Florin Cîţu nu poate fi acceptat premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură, liderul liberalilor a precizat:

„Am auzit şi eu acest argument. Mi se pare bizar pentru că, în primul rând, o moţiune de cenzură împotriva unei singure persoane este neconstituţională şi atunci înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul din membrii Guvernului să nu fie în viitorul Guvern. Nu prea înţeleg, dar am auzit acel argument. Mi se pare că ne ducem într-o direcţie greşită când vorbim despre persoană, pentru că eu nu vreau după această declaraţie să vin în PNL şi după aceea să înceapă colegii mei să spună X, Y, Z de la PSD nu poate să fie în Guvern. Până la urmă, noi suntem partidul care am venit şi am flexibilizat acest mandat. La început am avut o altă propunere de premier. Noi am înţeles. Vrem să mergem mai departe. Până la urmă vom vedea care este decizia finală”.

Întrebat dacă ar fi dispus să meargă la Palatul Cotroceni cu un alt nume de premier liberal pentru un viitor guvern cu PSD şi UDMR, el a răspuns:

„Noi avem o decizie foarte clară – un premier PNL în prima fază. Vom vedea în partid care este acel premier. Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desemnat de alte partide. E bizar, dar asta este”.