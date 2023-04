Ciucă: „Nu discutăm despre supraimpozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri”

Premierul Nicolae Ciucă admite că a discutat în coaliţie despre propunerea liderului PSD, Marcel Ciolacu, de impozitare a salariilor mai mari ca al preşedintelui Klaus Iohannis, dar „nu discutăm despre supraimpozitare, ci discutăm despre impozitarea anumitor venituri”.

Chiar dacă PNL s-a bătut cu pumnii-n piept că nu renunță la cota unică, ar face-o acum, numai să-și păstreze cumulul pensiei cu leafa de premier liderul partidului, Ciucă.

„Nu comentez până ce nu vine Ministerul Finanţelor cu o măsură, este adevărat şi foarte onest vă spun că aseară (luni seara, n.r.) am discutat şi am zis care sunt posibilităţile prin care putem să rezolvăm aceste măsuri şi, sigur, s-a discutat inclusiv de o propunere, dar propunerea respectivă trebuie transpusă într-o măsură care se va concretiza în decizie după ce avem toate documentele pe masă. Şi nu discutăm despre supraimpozitare, ci discutăm despre impozitarea anumitor venituri”, a declarat Ciucă, marţi, la Iaşi.

Întrebat dacă măsura impozitării se va aplica şi celor din mediul privat,Ciucă a răspuns: „Nu am discutat chestiunea aceasta, aşteptăm să se vină cu măsura”.

Premierul s-a declarat deranjat de faptul că proiectul OUG în care se elimina pensia cu salariulla stat (el fiind primul beneficiar de acest gen) a apărut în spațiul public:

„Mie îmi pare foarte rău că, începând de vineri, a circulat un document neoficial, şi în întâlnirea de aseară am solicitat ca toate aceste aspecte să fie clarificate. Nu avem nevoie să inducem motive de panică în rândul populaţiei, că vor fi luate măsuri de austeritate. (…) Nu voi lua o decizie pe tot felul de mesaje care au fost transmise în spaţiul publice, am nevoie de analiză care să confirme concret situaţia şi modul în care putem să identificăm soluţii. Am cerut să mi se prezinte de la Ministerul de Finanţe care sunt toate elementele care pot să stea la baza unei decizii. Dar deciziile vizează reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii, reducere a cheltuielilor pe maşini, pe mobilier, cheltuieli care pot să mai aştepte şi să ne îndeplinim obiectivele de investiţii. Iată-ne aici, discutăm de o investiţie care a atras astăzi atât de mulţi oameni interesaţi de cum putem să facem, să dezvoltăm ţara mai departe”, a precizat premierul.

Ciucă a participat la inaugurarea Palas Campus, considerată cea mai mare clădire de birouri din România.