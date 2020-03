Claudiu Năsui (USR): Înțelegem că va fi nominalizat tot Orban, care poate conduce și prin telefon

Deputatul Claudiu Năsui (USR) a declarat vineri, după consultările la telefon cu președintele Klaus Iohannis: „Decizia pe care înțelegem că o va lua domnul Iohannis este să-l nominalizeze încă o dată pe domnul Orban, deși acesta este, mai nou, izolat la domiciliu. Domnul Iohannis ne-a spus că poate foarte bine conduce și prin telefon și video-conferințe”.

”De asemenea, s-a discutat puțin despre cum putem debloca în plină criză epidemiologică situația din parlament. Propunerea de premier ar urma să vină azi și votul pentru învestitură chiar mâine”, a adăugat deputatul USR.

Claudiu Năsui precizează că vom avea încă o premieră în România: „Nu doar două propuneri de premieri care se retrag înainte de votul de învestitură, unul cu doar 10 minute înainte, ci învestirea unui premier absent din motive de auto-izolare”.

„Faptul că PNL a pus jocurile politice deasupra interesului național nu e doar o problemă a PNL, ci a întregului stat român care este vulnerabil la așa ceva. Așa cum remarca Cristian Ghinea, dacă mergeam pe planul USR+ în noiembrie și începeam procedurile pentru alegeri anticipate, am fi putut avea alegeri în luna februarie și aveam acum guvern stabil, cu majoritate în parlament. Momentul a trecut și am ajuns într-o criză de proporții. Nu mai este momentul pentru alegeri anticipate. România are un stat extrem de centralizat, iar fără conducere centrală deciziile nu se pot lua”, încheie Năsui