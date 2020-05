Consilierul Radu Nicolescu îi ridică osanale premierului Orban, de ziua lui

Radu Nicolescu, consilier de stat al premierului Ludovic Orban și fiul Danielei Nicolescu, instalată rapid în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, în noiembrie 2019, imediat după instalarea PNL la putere, nu ratează ocazia să îi ridice osanale șefului său de partid, și mai cu seamă de ziua acestuia.

„Felicitări pentru tot ceea ce faceți, domnule Președinte și Prim-ministru Ludovic Orban, și un sincer “La Mulți Ani!” Nu am modele în politică și în viață, am mereu de învățat câte ceva de la fiecare. În schimb, Ludovic Orban este omul care, atât ca politician cât și ca Premier, nu a încetat să mă surprindă plăcut constant și să mă facă să am mai multe notițe „de reținut” și de „așa DA!”, a scris pe pagina sa de Facebook Radu Nicolescu, luni, când Ludovic Orban împlinește 57 de ani.

Într-o altă postare, în 3 mai, Radu Nicolescu s-a întrecut pe sine: „Au trecut aproape trei ani de când ne este președinte. Cât adevăr găsești în vorbele sale pronunțate în discursul candidaturii. PeNeLiștii au ales bine! Vă mulțumim pentru dăruința de care dați dovadă zilnic, domnule președinte Ludovic Orban!”.

Nicolescu este și șeful filialei sector 6 a Coaliției pentru Modernizarea României, ONG-ul condus de nimeni altul decât… Alexandru Cumpănașu.