Covidul la putere! Orban îl pune candidat la Primăria Constanța pe senatorul Chițac, care l-a băgat în izolare

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, îl pune candidat la Primăria Constanța pe senatorul Vergil Chițac, care l-a băgat în izolare la Vila Lac în luna martie, după ce s-a infectat cu coronaviorus.

„Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chiţac, nu l-am ales întâmplător, l-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un om cu coloană vertebrală”, a declarat Orban, joi, la Constanţa.

Premierul a adăugat că Chițac „este un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD-ul de judeţul Constanţa şi de municipiul Constanţa. Toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige primăria. Eu acum ce să fac? Să aleg pe altcineva care are 12-14 % când am un candidat care are scor între 30-35 %, cu şansa de a câştiga primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere”.