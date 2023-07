Demiterea miniştilor Firea şi Budăi, cerută insistent: „Știau de ororile din azilele de bătrâni”. Cei doi se disculpă, Ciolacu dispune controale

Stenogramele din dosarul DIICOT detaliază torturile la care au fost supuse cele circa 100 de persoane găzduite de cele trei centre de bătrâni:.

„CV -Și ești pe (neinteligibil)?

CD -Da, i-am bătut p-ăștia de dimineață! I-am dat una lu’ unu…

CV -Poate-ți trage…

CD -Ce să dea, că le e frică de mine!

CV – De îți sparge fața…

CD -I-am dat eu lui!

CV -Treaba ta…

CD -M-am săturat, dar dă-i … (dracu), țipă cu noaptea în cap! Te chinui să le faci să mănânce, te chinui…(ai dracu), țipă, i-am dat eu, na, să țipi, fir-ai …(al dracu), să ai de ce să țipi, să te saturi!

CV -Am uitat să-ţi zic că la Martin… şi-a scos cearşaful de protecţie de pe saltea. Trebuie pus înapoi!

CD -Ăla cre că trebuie strâns de gât, mai repede, decât…

CV -Cu cearşaful, eventual…(râde)…

CD -De ce nu te ștergi mă, arde-te-ar focul, să te ardă pe mățe! Nesimțitul … (dracu’) ce eșți! Ce e aicea, bă!

CV -Lasă-l (dracu’)….ho…ho… -Ce bă, animalu’ dracu’! Ce… (pe fundal se aude un zgomot specific unei lovituri) fir-ați (ai dracu’), să fiți cu plămânii voștri! (…)”.

Ministrul Familiei Gabriela Firea, se disculpă, după ce jurnaliştii de la Centrul de Investigaţii Media susţin că în spatele centrelor din Voluntari unde erau torturați bătrâni se află o încrengătură între cei acuzaţi de abuzuri şi autorităţi ale statului care ar fi închis ochii la nereguli.

Reporterii arată că sora ministrului Familiei, Gabriela Firea, era directorul Direcției de Asistență Socială Voluntari la data când au fost descoperite abuzurile reclamate. Iar consiliera lui Firea, care este şi martor în dosar, ar fi fost foarte activă îla unul dintre centre.

Gabriela Firea susţine, însă, că sora sa, Nela Vica Andrieș, fostă Vrânceanu, nu a lucrat niciodată având atribuții în domeniul adulților sau a persoanelor cu dizabilități, ea fiind specialistă doar în sfera copiilor. Sora gabrielei Firea a fost directoarea Direcției de Asistență Socială din Voluntari, instituție care ar fi trebuit să verifice aceste cenhtre, iar ulterior a fost angajată în cadrul Direcției pentru Protecția Copilului Ilfov, unde lucrează și în prezent.

În ce o privește pe Ligia Enache, consiliera Gabrielei Firea, aceasta din urmă îi ia apărarea.

Iată mesajul Gabrielei Firea, postat joi pe Facebook:

„Se încearcă intimidarea mea, compromiterea imaginii mele, scoaterea din viața politică! Care este vina mea? Sunt vinovată că exist? Acum 2 luni vindeam copiii românilor, iar acum chinui bătrânii! Este evident o campanie orchestrata împotriva mea ca om, ministru și candidat la Primăria Capitalei!

Am spus încă de la apariția informațiilor cu privire la aceste cazuri grave că persoanele responsabile pentru neregulile constatate trebuie să plătească. Este inacceptabil orice fel de abuz asupra unor oameni, în special asupra unor persoane fără ajutor, iar cine se face vinovat trebuie să răspundă.

Este intolerabil orice act de cruzime asupra unor bătrâni și nu pot fi de acord cu astfel de comportamente. Susțin ca toate aceste centre să fie controale, să existe verificări extinse la nivel național. Însă, de la a trage la răspundere vinovații, așa cum pe bună dreptate o fac anchetatorii, până la a inventa persoane responsabile doar pentru a mă calomnia este cale lungă și nu are legătură cu realitatea.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pe care îl conduc nu are atribuții pentru acreditarea și/sau controlul căminelor de bătrâni și/sau a centrelor pentru persoane cu dizabilități. Domeniul de activitate al centrelor anchetate, îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilități, nu intră în atribuțiile ministerului.

Nu am implicare în acest caz și nu am avut cunoștință despre activitatea centrelor și a asociației menționate în această anchetă. În ciuda eforturilor masive făcute de persoane care și-au dovedit lipsa de deontologie și echidistanță, fiind în serviciul unor partide și oameni politici, singura legătură este faptul că în conducerea unei asociații din dosar a făcut parte, pentru o scurtă perioadă de timp, unul dintre consilierii mei.

Mai spun ceva cât se poate de clar: sora mea nu are vreo legătură cu ancheta DIICOT, chiar dacă lucrează într-una din instituțiile vizate, DGASPC Ilfov. Niciodată de când a fost angajată în această instituție nu a avut atribuții privind persoanele adulte cu dizabilități, acreditarea sau verificarea acestor centre, atribuirea contractelor sau efectuarea plăților pentru serviciile prestate. Atribuțiile de serviciu ale surorii mele privesc programele educative pentru copii. Nici la fostul loc de muncă nu a avut astfel de atribuții, oricât ar afirma persoane care fac parte dintr-un plan bine gândit și regizat pentru compromiterea mea. Sora mea nu este și nici nu a fost anchetată vreodată și nici nu va fi, având în vedere lipsa de implicare în acest caz dramatic. Singura „vină” pe care o are este că îmi este soră și că lucrează în instituția vizată în anchetă, dar într-un alt departament.

În ultimele două zile, am fost atacată și terfelită doar cu scopul de a-mi fi distrusă imaginea publică, în scop politic. Este cu atât mai evident când acuzațiile vin dinspre aceleași persoane care m-au atacat sistematic în timpul mandatului de primar general, în campania electorală și, ulterior, în funcțiile publice pe care le-am ocupat. Însă, orice atac la adresa familiei mele, a copiilor mei și a soțului meu, cu dorința de a ne compromite carierele, înseamnă un linșaj de joasă speță. Așa cum a menționat și soțul meu, primăria pe care o conduce nu are competență de control a căminelor de bătrâni și nu are încheiate contracte de prestări servicii sociale cu parteneri privați.