Drulă: Ciolacu e „pe drojdie”, cum spunea baronul penal Buzatu; de aia crește taxele. Atacăm la CCR legea

Liderul USD, Cătălin Drulă, îl parafrazează pe baronul penal Dumitru Buzatu, care, potrivit stenogramelor din dosarul în care a fost arestat preventiv, i-a mulțumit denunțătorului că i-a dat șpagă 1,25 milioane de lei spunându-i că era „pe drojdie”. VIDEO. Baronul PSD Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv. Filmat de procurorii DNA când primea mita. „Sărut mâna, că eram pe drojdie!”

Drulă a declarat luni, la B1Tv, că Ciolacu e „pe drojdie”, după ce Guvernul a cheltuit enorm și „s-a împrumutat în neștire”, iar acum crește taxele, prin așa-zisa reformă fiscal-bugetară.

„Îl vom împiedica pe Marcel Ciolacu să crească taxele de la 1 octombrie. Miliardele de care are nevoie Marcel Ciolacu pentru a închide bugetul sunt exact banii furați, banii găsiți în portbagajul lui Buzatu și al altor baroni. Sunt banii baronilor dați pe vile și mașini de lux. Banii furați de ei înseamnă pentru noi drumuri mai proaste, spitale mizere, oameni buni care părăsesc România. O Românie eșuată. Am făcut un apel către parlamentarii PNL să nu mai stea sub conducerea lui Marcel Ciolacu pentru măcar o zi. Nu au curaj.