Euforia alegerilor din PNL îi ia mințile lui Rareș Bogdan; până și Bode vede ridicolul situației

Campania electorală internă din PNL le dă ocazia liderilor partidului să facă declarații cât mai politicianiste.

Expert în astfel de „fumigene” care să atace de formă USR PUS, Rareș Bogdan a declarat duminică, alături de premierul Florin Cîțu, în euforia realegerii lui Lucian Bode șef al filialei din Sălaj, că acesta ar trebui să fie ministru și peste Transporturi, nu numai la Interne.

„Dumneavoastră aveţi un om care şi-a câştigat respectul nu doar aici, în Sălaj, nu doar în Transilvania. (…) Dragii mei, Lucian Bode e genul de om care vorbeşte puţin şi face mult. Eu am spus – sper ca de data asta să nu se mai creeze un breaking news, nu-mi doresc – am spus că, la un moment dat, poate ar trebui să facem un minister al Transporturilor Interne, adică un minister al Transporturilor şi al Afacerilor Interne împreună, pe care să-l conducă un singur om, dar asta pentru că Lucian a făcut lucruri bune, nu pentru că cei de acum nu fac lucruri bune – Doamne fereşte! – ci pentru că Lucian a făcut lucruri grozave acolo şi, în acel an şi două luni de zile cât a condus ministerul, au rămas nişte proiecte grozave pe care se construieşte acum dezvoltarea României”, le-a spus Rareş Bogdan liberalilor din Sălaj, la conferința de alegeri.

Luni, Bode a declarat că tratează ca pe „o glumă” propunerea lui Rareș Bogdan și nu crede că cineva a plecat după această „fentă”.

„Eram pe scenă. A fost o glumă, într-un moment din weekend când noi ne alegeam conducerea PNL Sălaj. MAI este o instituție fundamentală în arhitectura statului. A fost o glumă și o tratez ca atare”, a declarat Bode. El a arătat că o dezbatere despre o comasare a MAI cu MTI „nu își are rostul”.