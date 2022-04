„Fenomenalul” Cîțu, reproșuri pentru detronarea sa de la șefia PNL: „Eu am riscat o guvernare”

Florin Cîțu a ieșit vineri cu prima sa declarație în scandalul în care „echipa câștigătoare” îl detronează de la șefia PNL după doar 6 luni. După ce joi a tăcut, acum a ajuns la faza reproșurilor, deși primește exact ce i-a făcut el lui Ludovic Orban, anul trecut.

„Sunt dezamăgit de oamenii cu care am porint la drum acum 6 luni”, a spus Cîțu, la sediul central al PNL.

Despre proiectul Anghel Saligny (PNDL3), de la care a pornit scandalul în partid, Cîțu a spus că este pus în aplicare de Guvern și nu de el.

„Eu am riscat o guvernare pentru a-l adopta. Este bizar să-l invoci în acest context”, a reproșat el.

Biroul Executiv (BEx) al PNL, convocat vineri la ora 14.00, prin videoconferinţă, de cei care vor să îl schimbe pe Cîţu de la şefia partidului, a votat pentru convocarea Consiliului Naţional, duminică, să decidă data Congresului Extraordinar, pe 10 aprilie.

Cîțu susține însă că ședința BEx nu e statutară și a anunțat vineri, în prima sa declarație de la izbucnirea scandalului în interiorul PNL, că a convocat el o ședință BEx, pentru sâmbătă la ora 12.00.

Însă „uită” că a procedat și el exact la fel anul trecut, când a declanșat procedurile de detronare a lui Ludovic Orban de la șefia PNL.

„Am toate documemtele. În partid avem o regulă. Voi respecta regulile. Am convocat mâine un BEx cu prezența fizică. Repet: cererile de convocare a BEx sunt adresate președintelui PNL. Eu am tot discutat și știam că sunt nemulțumiri. Multe nu au legătură cu PNL. (…) Urmare a solicitărilor trimise de majoritatea membrilor BEx și luând in considerare toate prevederile statutare si regulile agreate in partid privind convocarea ședințelor, se convoacă ședința BEx mâine la ora 12:00, la sediul PNL din Aleea Modrogan nr. 1, cu prezenta fizica”, i-a transmis el „echipei câștigătoare”.