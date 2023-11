Guvernul Ciolacu a revizuit limitele impuse la plățile cash, cu două excepții

Guvernul Ciolacu a revizuit, în şedinţa de joi, prevederile din pachetul de măsuri fiscale pe care și-a asumat răspunderea (Legea 296/2023) referitoare la plafonarea plăților cash.

El a precizat, marți, că toate limitele actuale de cash vor fi menţinute, atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice, cu două excepţii: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi.

„Am spus că voi fi mereu alături de micii întreprinzători şi de oamenii simpli, fără excepţie. În ultimele zile am avut mai multe discuţii cu aceştia, cât şi cu mediul de afaceri şi cu reprezentanţii sistemului bancar. Şi mi-au spus anumite lucruri de bun simţ legate de măsurile venite de la ANAF şi Ministerul Finanţelor legate de cash. Aceşti oameni nu sunt evazionişti, ci sunt cei pe umerii cărora se sprijină această ţară! Prin urmare, în prima şedinţă de Guvern voi revizui propunerile venite de la ANAF şi Ministerul Finanţelor, pentru că datoria mea este să intervin atunci când lucrurile o iau într-o direcţie greşită. Vocea oamenilor, a gospodarilor din mediul rural, a tuturor românilor este auzită de Guvern. Am însă un mesaj pentru evazioniştii care au profitat de această discuţie din spaţiul public: voi veni peste voi! Voi veni şi vă voi scoate din vămi, vă voi scoate din birourile instituţiilor statului, vă voi scoate de peste tot! Aşa cum am început războiul cu cei care distrug vieţile oamenilor cu păcănelele, nici voi nu veţi scăpa”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Ciolacu s-a întâlnit, luni, cu reprezentanții instituțiilor bancare, pe care susține că i-a convins să nu majoreze comisioanele, de la 1 ianuarie 2024, când intră în vigoare noul bir care li se aplică: impozitul de 2% pe cifra de afaceri.

La rândul său, Asociația Română a Băncilor a transmis:

Comisioanele pentru operațiunile în numerar nu s-au majorat