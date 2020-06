Guvernul Orban prelungește cu 30 de zile starea de alertă, după ce PSD anunțase că este de acord cu 15 zile

Guvernul Orban prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, o Hotărâre fiind adoptată, în ședința de marți, când expiră cele 30 de zile de stare de alertă instituite în 16 mai.

Schimbarea de plan a Executivului – care în zilele dtrecute vorbea despre o prelungire cu 15 zile, a venit după ce PSD a fost de acord, luni în CEX, cu cele 15 zile – imediat după adoptarea Legii PSD&PNL&ALDE de prelungire a mandatelor primarilor…

Premierul a amintit măsurile de relaxare anunțate deja în 15 iunie:

„Se va permite desfășurarea activităților în centrele comerciale de tip mall, cu excepția restaurantelor, a locurilor de joacă, sălilor de jocuri. Se reia activitatea în sălile de fitness și aerobic. Se reia activitatea în grădinițe și afterschool-uri.

În plus, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor. Noi nu am închis bisericile în nicio perioadă, s-au permis evenimente cu număr redus. (…) Va fi un număr restrâns de credincioși permis în interior, deci slujbele se vor ține și în interior, și în exterior. Va fi regula de distanțare socială, regula de purtare a măștii în interior, dezinfecție.

Se reiau și activitățile jocurilor de noroc. A fost o adevărată campanie împotriva noastră că dăm drumul la păcănele. Jocurile de noroc înseamnă și loteria, casele de pariuri, altele care se desfășoară în baza legii. Ce nu înțeleg cei care ne critică doar ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază analizele de riscuri epidemiologice.

Am luat decizia deschiderii acolo unde am considerat că riscul e mic sau că prin măsurile luate se poate proteja sănătatea cetățenilor. Domnule ministru de Interne, aveți cuvântul”

Ministrul de Interne, Marcel Vela: „Vă solicit includerea pe ordinea de zi a proiectului de HG pentru prelungirea stării de alertă cu o perioadă de 30 de zile”.

„De acord”, a spus Orban.

După adoptarea Hotărârii de Guvern, aceasta trebuie trimisă la Parlament, pentru încuviințare prin vot.

Până acum, atât cele două decrete ale președintelui Klaus Iohannis de instituire a stării de urgență (16 martie, cu prelungire o lună, până pe 15aprilie), cât și prima Hotărâre de Guvern adoptată în 15 mai privind starea de alertă au fost încuviințate de Parlament, cu ajutorul voturilor PSD (Pro România și ALDE au votat împotriva HG).