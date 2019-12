Încă o carte-mamut! Iohannis și-a scris bilanțul pe 800 de pagini, după primul mandat

Președintele Klaus Iohannis a prezentat, joi seară, o sinteză a bilanțului activității sale din primul mandat de 5 ani la Palatul Cotroceni, activitate pe care a detaliat-o pe 800 de pagini, cu câteva zile înainte de a prelua, oficial, cel de-al doilea mandat.

Astfel, Iohannis lansează – de data aceasta în format electronic, nu pe hârtie -, a patra lui carte-mamut, după ce a publicat până acum trei volume consistente: ”Pas cu pas” (autobiografic, 216 pagini, apărut în 2014), ”Primul pas” (261 pagini, apărut în 2015) și „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa” (392 de pagini, apărut în 2019).

Șeful statului a explicat de ce nu a prezentat bilanțul în campania electorală pentru al doilea mandat: ”Am dorit să fac această prezentare acum, după alegeri, pentru că este un demers instituțional și nu trebuie supus unei inerente politizări”.

Iată principalele declarații ale președintelui Iohannis, citite de pe foaie:

”Au fost 5 ani de provocări majore. Cea mai mare reușită a fost menținerea pe cursul pro-european. Am consolidat temelia pe care să ridicăm România normală.

Mandatul l-am primit din partea cetățenilor și este necesar un exercițiu de transparență.

În ianuarie 2015 am inițiat consultări cu partidele care s-au soldat cu acordul pentru Apărare – 2% din PIB. E o decizie majoră care face din România un partener credibil în NATO.

În politica externă m-am axat pe cele trei coordonate: creșterea rolului în NATO și UE și extinderea și întărirea Parteneriatului strategic cu SUA.

Vizita la Casa Alba în iunie 2017 a fost prima a unui șef de stat din Europa Centrală și de Est în mandatului președintelui Trump. A fost urmată de o nouă vizită, doi ani mai târziu.

La summitul din 9 mai 2019 de la Sibiu, toți liderii europeni și-au luat răspunderea să continue împreună proiectul european.

În plan intern, buna funcționare a autorităților publice s-a aflat în centrul preocupărilor mele.

În ultimii 3 ani s-a încercat acapararea tuturor instituțiilor statului român și șubrezirea lui. Pentru a contracara aceste forțe profund nedemocratice care au încercat oprirea luptei anticorupție am uzat de toate prerogativele constituționale.

OUG 13 nu a intrat în vigoare, amnistia și grațierea nu au fost obținute, codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat în vigoare. Chiar și schimbările din justiție nu au intrat în vigoare în forma lor inițială, după retrimiteri succesive în Parlament și la CCR.

Pe 26 mai am convocat referendumul privind justiția, la care peste 6 milioane de români au spus clar că statul de drept trebuie consolidat.

I-am avut alături mereu pe români. Cei din diaspora au fost supuși unor umilințe mari când au vrut să voteze. De aceea am cerut votul prin corespondență și pe o durată prelungită.

Am susținut constant cât de importantă e buna guvernare în dezvoltarea României.

Educația și cercetarea au reprezentat o prioritate. Abordarea mea a fost una constructivă, menită să asigure credibilitate și predictibilitate, promovând exemplele pozitive și găsind soluții.

Proiectul meu de suflet rămâne România educată, cea mai amplă consultare de până acum. Proiectul s-a născut din dorința de a conferi stabilitatea și predictibilitatea de care are nevoie pentru a se dezvolta. Au fost puse bazele unei viziuni și strategii.

Economic – am cerut permanent politici responsabile, echilibre sănătoase, prudență bugetară, investiții. Am acționat pentru stoparea derapajelor. Am avut un intens dialog cu mediul de afaceri.

Sănătate – am promovat în special educația pentru sănătate și prevenția. Ca mediator, mi-am propus și cred că am reușit să creăm la Cotroceni cadrul de dezbatere privind sistemul sanitar.

Patrimoniul cultural – am urmărit respectarea dreptului la identitate, accesul la cultură. Am acordat o atenție deosebită patrimoniului minorităților.

Bilanțul detaliat pe fiecare domeniu poate fi consultat pe site-ul Președinției, într-un document exhaustiv de peste 800 de pagini”.

Bilanțul integral poate fi vizualizat AICI.