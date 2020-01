Iohannis a promulgat Legea bugetului pe 2020, atacată de PSD la CCR

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, în ciuda faptului că preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu, le-au atacat la Curtea Constituțională a României (CCR).

Amintim că, pentru cele două legi, Guvernul Orban și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, în 23 decembrie.

Meleșcanu și Ciolacu le-au atacat la CCR pe 30 decembrie, exact în ziua în care Guvernul Orban a avut ultima ședință din 2019.

Premierul Ludovic Orban a declarat, la tribuna Parlamentului: “Folosim în premieră o modalitate de adoptare a bugetului de stat care nu a mai fost folosită – procedura angajării răspunderii Guvernului. E o procedură legiferată în Constituţie şi, spre deosebire de OUG, are aspecte care o fac mai democratică. Am surprins cu angajarea răspunderii. (…) Am aprobat foarte multe amendamente formulate de parlamentari. Dacă există formaţiuni care consideră că legea nu trebuie să intre în vigoare, au la dispoziţie instrumentul moţiunii de cenzură”.

Bugetul de stat pentru anul 2020 a fost construit pe o creştere economică de 4,1%, o rată a inflaţiei de 3,1% și un curs mediu de schimb de 4,75 lei pentru un euro.