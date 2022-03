Iohannis, după CSAT: „Se impune creşterea la 2,5% din PIB a cheltuielilor de Apărare”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, după ședința CSAT, că se impune creşterea la 2,5% din PIB a cheltuielilor de Apărare, în contextul actual în care trupele armate ruse au invadat Ucraina, la comanda lui Vladimir Putin.

„Dincolo de deciziile concrete luate astăzi, consider că prezenta criză arată că din punct de vedere strategic sunt necesare noi acţiuni consolidate ale României pe cel puţin două dimensiuni. Am definit astfel două obiective strategice. În primul rând, este nevoie de creşterea capacităţii de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creşterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de Apărare de la 2%, cât este în momentul de faţă, la 2,5%. În al doilea rând, se impune realizarea independenţei energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiilor regenerabile şi nucleare civile“, a spus şeful statului

El a precizat că „pentru îndeplinirea acestor obiective strategice vor fi necesare decizii politice”, dar și că „trebuie puse în aplicare planuri de acţiune concrete la nivelul instituţiilor competente”.