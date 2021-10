Iohannis l-a desemnat pe Cioloș, liderul USR, candidat pentru funcția de prim-ministru

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe liderul USR, Dacian Cioloș. Aceasta, după ce Iohannis a atacat pe toate fronturile USR. Între timp însă, el s-a sucit.

„Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş”, a declarat Iohannis, luni, la finalul consultărilor cu partidele politice.

Argumentele lui Iohannis: „În toate discuţiile am reiterat importanţa unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situaţia pandemică. Este foarte important să se gestioneze creşterea preţurilor la energie şi să se ia măsuri pentru ca celelalte preţuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populaţie. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin PNNR şi să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanţa pregătirilor pentru perioada de iarnă şi am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români şi nu certurile politice între diferiţi actori”.

Cioloș am mai fost prim-ministru, dar tehnocrat

Amintim că președintele l-a mai numit o dată pe Cioloș premier, în noiembrie 2015, când premierul Victor Ponta (PSD) a demisionat, după catastrofa Colectiv.

Vom vedea dacă este o lovitură de teatru pentru PNL, sau dacă este capcana premierului demis, Florin Cîțu.

Fostul lider USR, Dan Barna, care a fost viceprim-ministru în Guvernul Cîțu, a declarat: „Cu un nou premier putem continua guvernarea”.

Iată și reacția lui Cioloș, într-un mesaj postat pe Facebook:

„Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern.

Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice.

Vom avea o ședință de Birou Național pentru stabilirea echipei de negocieri și a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern.

Liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR”.