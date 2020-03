Iohannis l-a desemnat pentru a 3-a oară premier pe Orban și dă vina pe partide: Am primit o singură propunere

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, vineri, pentru a 3-a oară premier pe Ludovic Orban și dă vina pe partide, susținând că a primit o singură propunere.

Iată declarațiile:

„Am finalizat runda de consultări cu partidele. Având în vedere situația specială generată de coronavirus, am decis și am făcut consultările sub formă de teleconferință.

Pot să trag câteva concluzii. Prima: toate discuțiile au fost foarte bune, constructive. Toate abordările politicienilor au fost mature, constructive, toată lumea a înțeles situația foarte specială, de criză, în care nu e loc de răfuieli politice, ci de soluții foarte urgente

Am primit o singură propunere pentru o persoană desemnată și revin imediat. Avem acum un guvern în funcțiune, guvernul Orban, care a lucrat foarte bine și foarte serios. Acest guvern a lucrat foarte bine de când a început criza legată de coronavirus, avem relativ puține cazuri de infecție.

Este imposibil de imaginat ca în timpul acestei lupte, unde noi formăm o echipă serioasă, să schimbăm totul peste noapte, pentru că nimic nu ar mai funcționa.

Am promisiuni de la toate partidele că se vor implica în Parlament pentru a trece cu mare celeritate prin toate procedurile parlamentare pentru ca în cel mai scurt timp, posibil deja mâine, să avem votul de învestire a guvernului Orban, un vot care se va da în condiții foarte speciale. Mă aștept de la toate partidele, toți politicienii responsabili, să fie parte a acestui efort comun de rezolvare a situației, de finalizare a crizei politice, ca să ne putem concentra 100% pe combaterea infecției cu coronavirus”.