Kelemen: „Ar fi un semnal important să închidem anul cu bugetul aprobat; dar nu e mare tragedie”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, înaintea ședinței Coaliției, că și-ar dori ca bugetul de stat pentru anul 2022 să fie aprobat până la Crăciun, așa cum speră și premierul Nicolae Ciucă.

„Ar fi bine, ar fi un semnal important pentru toată lumea, de la cetăţenii ţării până la investitori, instituţiile financiare, să închidem anul cu bugetul aprobat şi publicat în Monitorul Oficial. Eu cât depinde de mine voi insista pe această variantă, procedură, agendă, dacă nu vom reuşi nu e o mare tragedie, dar nu este de dorit. Din punctul meu de vedere, sfârşitul anului înseamnă că ai bugetul aprobat pentru anul viitor. Dacă nu vom reuşi, atunci în ianuarie vom continua. Dar, astăzi, nu putem spune că nu se poate adopta până în 23 decembrie. Asta era agenda şi asta era propunerea noastră plecată dinspre Guvern spre coaliţie”, a arătat vicepremierul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că eventuala amânare a adoptării bugetului nu are legătură cu taxa de solidaritate:

„Taxa de solidaritate, chiar dacă cu toţii am fi agreat-o – şi nu am agreat-o -, nu ar fi intrat în vigoare de la 1 ianuarie, că nu se poate. Pentru orice taxă introducerea necesită şase luni de zile perioadă de acomodare pentru toată lumea. (…) Taxa nu a fost agreată de toată lumea din coaliţie. PSD şi cu noi am spus că ar fi modalitate de a mai aduce venituri la bugetul de stat, PNL nu a fost de acord cu această variantă. Vom mai discuta anul viitor dacă se va face sau nu. (…) Până nu este agreată la nivelul coaliţiei, eu nu voi mai insista pe această taxă, pentru că avem nevoie de timp, de discuţii”.