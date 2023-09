Kelemen Hunor, despre noile biruri pe care le vrea Ciolacu: „Sunt multe improvizații, nu țin cont de anul electoral”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după ce premierul Marcel Ciolacu i-a cerut sprijin pentru noile biruri dorite prin proiectul de lege pe care își va asuma răspunderea în Parlament, că „sunt multe improvizații”, care „nu țin cont de anul electoral”.

„Nu vreau să apreciez, pentru că sunt multe improvizații, pentru că nu țin cont de anul electoral în care am intrat… Într-un an electoral trebuie să faci ce se poate face. (…) Fără falsă modestie, dacă noi am fi fost în guvern, sigur că ar fi fost mult mai puține improvizații – și la fiscalitate, și la autorități locale”, a spus liderul UMDR.

Acesta a amintit că au apărut încă din vară, pe surse, variantele lansate de Ciolacu.

„Până acum am văzut parcă cum cineva a vrut să testeze piața, dar eu cred că a fost doar o improvizație”, a arătat Kelemen, care a criticat măsurile din proiect care vizează chetuielile autorităților locale, spunând că trebuie ținut cont de principiul autonomiei locale.

„Nu pot fi stabilite criterii de performană de la Ministerul Finanțelor pentru autoritățile locale”.

El s-a referit și la introducerea contribuției la asigurările de sănătate (CASS) pentru angajații din construcții: „Dacă în construcții tu introduci CASS, înseamnă că va crește salariul, înseamnă că și contractele în curs trebuie ajustate. Pe de o parte, ai venituri la CASS, pe de o parte ai chetuieli la investiții”.