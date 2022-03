Ministrul Virgil Popescu nu pare impresionat de cozile la benzinării: „Acel preț de 11 lei/litru este nejustificat”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, nu pare impresionat de cozile pe care le fac românii la benzinării pentru a-și face provizii de carburanți, pe fondul scumpirii masive din ultimele zile.

El le-a transmis, miercuri seară, că a văzut „acel preț nejustificat de 11 lei/litru”, dar „să nu intre în panică”, deoarece a avut în cursul zilei „întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom” și a primit „asigurări că există suficiente produse petroliere”.

Evident, mai scumpe…

Din cauza unor probleme la o rafinărie din Ungaria, MOL înregistrează un deficit de carburanţi pe piaţa din România și a scumpit la peste 10 lei pe litrul de motorină pentru flotele de transportatori.

Virgil Popescu a transmis două mesaje pe Facebook:

„Panica s-a creat pe fondul unor prețuri de la granița româno-ungară. Am văzut acel preț de 11 lei/litru de benzină nejustificat, iar în acest sens românii trebuie să știe că în țara vecină, în Ungaria, s-a pus un plafon pe prețul benzinei și motorinei, iar produsul a dispărut de pe piața vecină. Benzinăriile din Ungaria nu mai sunt deschise non-stop și astfel această situație a început să influențeze prețul la frontiera noastră, dar în benzinării independente. Deci la graniță este o excepție și nu vorbim de lipsă de benzină și motorină. De aceea fac apel la români să nu stea la coadă la benzinării pentru că avem combustibilul necesar și nu la prețul dat ca exemplu”.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”.