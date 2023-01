Moșteanu: Mitulețu Buică să plece imediat de la șefia AEP, nu după o lună, cum și-a scris demisia

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, reclamă că șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buică, și-a scris demisia începând cu data de 13 februarie, adică vrea să mai stea o lună în funcția plătită regește.

Amintim că Mitulețu Buică este trimis în judecată, din decembrie 2021, pentru comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, iar în urmă cu două zile, ANI l-a reclamat că a ngajat-o pe cumnata sa (sora soției) în funcția de consilier la cabinetul vicepreședinte al AEP, astfel că se află în conflict de interese.

„Șeful AEP, Florin Mitulețu-Buică, și-a dat demisia. Dar nu de astăzi. Vrea să mai stea o lună în fruntea AEP, așa că și-a înregistrat demisia începând cu data de 13.02.2023. Cer PSD și PNL să dea curs solicitării USR și să îl demitem imediat, pe cale parlamentară. Încă o lună cu actualul șef la AEP, un om compromis, este un pericol pentru democrație”, afirmă Ionuț Moșteanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Trebuie să înțeleagă și ei că AEP este o instituție fundamentală pentru democrație, este instituția care organizează și veghează asupra alegerilor din România, iar în fruntea ei trebuie să stea profesioniști, nu unelte de partid. Florin Mitulețu pleacă oricum prea târziu din funcție. Am cerut demisia lui încă din decembrie 2021, când a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Am depus cerere de revocare în Parlament. PSD și PNL au ales să îl țină în brațe. Mai mult, în aprilie anul trecut, au încercat să îl scape de închisoare printr-un amendament trecut pe furiș în Comisia Administrativă. Am reușit să îi oprim. Demisia, ACUM, nu peste o lună”, solicită purtătorul de cuvânt al USR.