Moţiunea de cenzură depusă de PSD pentru dărâmarea Guvernului Cîțu a picat la vot, marți, în plenul Parlamentului, unde a fost dezbătută cu scandal din partea PSD și AUR.

Au fost 201 voturi „pentru” și un vot împotrivă – „total insuficiente pentru ca moțiunea să treacă”, a anunțat Orban, radios.

Pentru ca moţiunea să fie adoptată, era nevoie de 234 de voturi „pentru”, adică jumătate plus unu din numărul de mandate. Iar PSD are 157 de parlamentari și AUR – care a anunțat că votează moțiunea – are 44. Neafiliații sunt în număr de 4.

Intitulată „România eşuată. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Cîţu”, moțiunea a primit doar voturi „pentru”.

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, i-a convins pe Dan Barna și Kelemen Hunor ca toți parlamentarii coaliției PNL-USR PLUS-UDMR să stea în bănci și să nu voteze.

În acest fel, Orban s-a asigurat că nu există trădători, așa cum au fost în urmă cu doi ani, când mai mulți parlamentari PSD l-au ajutat să preia puterea, votând pentru căderea Guvernului Dăncilă.

Oricum, însuși președintele PSD, Marcel ciolacu, a admis că ar mai avea nevoie de voturile a 20 de parlamentari de la putere, pentru a putea da jos Guvernul Cîțu.

Matematica arată însă că PSD și AUR au doar 201 parlamentari, iar cu cei 4 neafiliați, opoziția are doar 205 voturi. Cel mai probabil, Ciolacu a mizat în adunarea lui pe 9 voturi din Grupul Minorităților – care în total are 18 parlamentari și este considerată de coalița la putere ca sprijin la aoptarea legilor.

Dezbaterile s-au desfășurat cu scandal din partea opoziției.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, de la tribuna Parlamewntului: „Orban chiar are dreptate când spune că e trecutul, prezentul și viitorul PNL, dar poate doar în privința băutei ca strategie de guvernare”.

Orban i-a replicat pe măsură: „Nu accept să fiu criticat de un tulburel oțetit”.

Copreşedintele AUR, deputatul George Simion, l-a acuzat pe Florin Cîţu că este un fricos, care a ajuns „dintr-o întâmplare nefericită” prim-ministru al României.