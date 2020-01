Nicuşor Dan refuză invitația candidatului PLUS: Nu trebuie angajamente scrise

Nicuşor Dan, candidat independent susținut de USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a refuzat, marți, invitația lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, de a semna un acord prin care să îl susțină dacă va fi desemnat el să intre în cursă, în urma alegerilor primare.

Iată propunerea lui Vlad Voiculescu, lansată marți, într-o conferinţă de presă: “Sunt candidatul desemnat al PLUS, dacă alianţa prin alegeri primare va decide şi dacă bucureştenii vor decide în cadrul alegerilor primare din cadrul alianţei că Nicuşor Dan este candidatul, îl voi susţine, bineînţeles, şi aştept acelaşi lucru din partea lui. Îl invit să semnăm un acord, mâine dacă trebuie, care să spună foarte clar: avem un singur candidat al alianţei. Aş vrea să aud lucrurile astea spuse ceva mai clar din gura dânsului”, a spus Voiculescu.

El a arătat că alegerea candidatului trebuie să fie atributul bucureştenilor şi nu al înţelegerilor de culise.

“Noi suntem o alianţă – USR PLUS. Aşa am candidat la alegerile europarlamentare, la prezidenţiale, aşa o să candidăm la locale şi la parlamentare. Discuţii între un partid şi altul trebuie să existe, dar lucrurile au o anumită ordine. Alianţa îşi desemnează un candidat, după care şi noi vrem să avem alegeri primare cu toţi candidaţii dreptei, anti-PSD, care împărtăşesc un minim de principii în administraţie sau în politică. Noi, în partidele noi, am vrea să facem lucrurile altfel decât prin aranjamente de culise. De aceea, vom apela la cetăţeni, o să le dăm posibilitatea să-şi aleagă candidatul. Discuţii trebuie să ai, sunt actori pe aceeaşi scenă, dar ne despart multe lucruri de politica veche, aşa încât nu o să avem o înţelegere de culise”, a explicat Voiculescu.

Nicușor Dan i-a răspuns, la scurt timp, că el este un om de onoare și nu trebuie să își ia un angajament scris: ” Pe această chestiune cred că am dovedit în toată activitatea mea publică faptul că sunt un om de onoare şi că ceea ce spun şi fac, nu cred că trebuie angajamente scrise. (…) Am spus încă de acum un an că, în ipoteza foarte probabilă că vom avea alegeri într-un singur tur, opoziţia trebuie să aibă un candidat unic, că trebuie să existe nişte metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemnat şi că, în ipoteza în care opoziţia va avea un candidat unic şi nu voi fi eu acela, nu o să candidez”.

El a arătat că nu s-a răzgândit și nu se va înscrie în USR: “Nu, e o decizie pe care am luat-o acum 2 ani şi jumătate pe nişte principii, nu s-a schimbat nimic de atunci”.

Întrebat dacă a discutat cu PNL, el a răspuns: “Am avut discuţii cu toate cele patru partide de opoziţie şi am sprijinul formal şi oficial al USR”.

Amintim însă că liberalul Rareș Bogdan l-a invitat să se înscrie în PNL, dar Nicușor Dan a refuzat. El consideră că statutul de independent îi va conferi un succes mai mare, deoarece ar fi susținut de toate partidele de dreapta.

Acesta a spus că într-o singură situaţie ar renunţa la candidatură: cea în care opoziţia să aibă un candidat unic care să nu fie el, caz în care îl va susţine pe acel candidat.

Întrebat dacă vede posibile alegeri cu un candidat unic din partea dreptei, care să fie suficient de puternic pentru a o învinge pe Gabriela Firea, el a fost de părere că, pentru a câştiga scrutinul, trebuie întrebaţi bucureştenii, iar metoda ştiinţifică e sondajul.