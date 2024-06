Nu mai are răbdare! Tuță cere oficial preluarea Primăriei Sectorului 1. Armand are însă mandat până în octombrie: „Avem dovezi că s-a fraudat flagrant scrutinul” (documente)

George Tuță (PNL) îi cere primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, să îi predea mandatul, care i se încheie însă abia abia în octombrie, deoarece alegerile locale de duminică au fost devansate cu trei luni de Guvernul Ciolacu.

Biroul Electoral Central nu a anunțat rezultatul final al alegerilor de la Sectorul 1, însă Tuță este dat câștigător, conform rezultatelor de pe site-ulm AEP, la o diferență de circa 500 de voturi: 36,61% la 35,92%.

„Avem dovezi că s-a fraudat în mod flagrant acest scrutin”

Clotilde Armand acuză fraudarea votului „cu modificări din pix” pe procesele-verbare de la 40 de secții și a cerut renumărarea voturilor la acestea:

„Fac apel la autorități să accepte renumărarea voturilor, pentru a demonstra că nu au nimic de ascuns. Ciucă și Ciolacu sunt părtași la cea mai mare fraudă electorală de după 1946. că s-a fraudat acest scrutin în mod flagrant. Am prezentat și voi prezenta o analiză a 41 de secții de votare unde cifrele, matematic, nu corespund. Din 166 de secții de votare am reușit să analizăm 40 unde s-au pierdut 2.097 de buletine și s-au pierdut 500 de voturi. Nu știm unde sunt buletinele, nu știm unde sunt voturile. Vă dau un exemplu, la secția 165 s-au găsit zeci de buletine în plus, față de numărul de votanți și avem această dovadă înregistrată și o vom depune la Parchet. De asemenea, într-o singură secție am recuperat 180 de voturi care erau transcrise greșit de președinți de secții numiți de PSD-PNL”

Ea a depus deja plângere penală la Parchetul General. Totodată, USR a sesizat OSCE și Colegiul aleșilor locali din UE pe neregulile de la alegerile din 9 iunie.