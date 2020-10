Orban a numit-o pe Violeta Vijulie preşedinte la ANFP, în locul lui Ciprian Ciucu

Premierul Ludovic Orban a numit-o pe PNL-ista Violeta Vijulie în funcția de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), în locul lui Ciprian Ciucu, care a fost ales primar al Sectorului 6 București.

Vijulie ocupa funcţia de vicepreşedinte al ANFP, fiind eliberată din această calitate.

La o lună de la alegeri, pe 28 octombrie, Ciucu a anunţat că îşi dă demisia de la şefia ANFP: „Am preluat mandatul la ANFP pe 4 decembrie 2019 şi aproximativ sunt 11 luni de mandat. (…) Întrucât am fost instituit în funcţia de primar al Sectorului 6 (…), am 15 zile la dispoziţie ca să optez pentru una dintre cele două funcţii care sunt incompatibile, cea de preşedinte ANFP şi cea de primar al Sectorului 6. Nu am aşteptat 15 zile, am aşteptat doar câteva zile şi astăzi îmi voi prezenta demisia în faţa primului-ministru din poziţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi voi rămâne exclusiv cu funcţia de primar al Sectorului 6″.

În acest fel, el a mai încasat salariul de la ANFP până când a fost validat de instanță în funcția de primar.