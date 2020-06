Orban, despre menținerea în funcție a șefului Unifarm: Era complicat să îl schimbi în plină pandemie

Premierul Ludovic Orban susține că l-a menținut în funcție pe directorul companiei de stat Unifarm, Adrian Ionel deoarece „era complicat să îl schimbi în plină pandemie”.

Amintim însă că Guvernul Orban s-a instalat la Palatul Victoria în 5 noiembrie 2019, cu peste patru luni înainte de decretarea stării de urgență, de către președintele Klaus Iohannis (16 martie 2020).

Orban a arătat că mandatul lui Adrian Ionel expiră în 14 iulie. El nu a precizat însă de ce nu l-a suspendat din funcție, după ce procurorii DNA l-au plasat pe acesta sub control judiciar în 23 iunie.

„Toată lumea încearcă să creeze o legătură între Guvern şi directorul Unifarm. Deci, noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm, Adrian Ionel. Mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm, pentru că, în plină pandemie, să stai să umbli la conducerea entităţilor, numai dacă am fi avut informaţii suficient de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie, pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, este destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului”, a spus Orban, duminică seară, la Realitatea Plus.

Anchetatorii îl acuză pe Adrian Ionel că a pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firmă, pentru a atribui un contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva coronavirusului (COVID-19).

Premierul susține că „nu am avut niciun fel de informaţii nici eu, nici alţi colegi ai mei, despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie”.

Orban a acuzat că „încercarea penibilă a unora” de a face o legătură între directorul Unifarm şi Guvern, privitor la acte de corupţie, „este o imensă manipulare”.

Amintim că PSD îl cheamă pe premier să vină în Parlament pentru a fi chestionat dacă prelungirea stării de alertă are legătură cu achizițiile de măști sanitare efectuate de Unifarm, măști care sunt acum obligatorii în spații închise.

Este clar că dosarul Unifarm va fi folosit de ambele părți, PSD și PNL, în campania electorală.

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a limitat să susțină că nu el l-a pus pe Adrian Ionel la șefia Unifarm, ci Guvernul Ponta, în 2012 iar ulterior a fost menținut de ministrul Sănătății din Guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu.

Mai precis, semnătura pe numire a fost dată de Raed Arafat, actualul secretar de stat în MAI, instalat în funcție și el tot de premierul Victor Ponta.

Ceea ce „uită” Orban să spună este că PNL se afla la guvernare în 2012, alături de PSD. Amintim că Guvernul USL (PSD-PNL-PC) s-a instalat la Palatul victoria pe 8 mai 2012, după ce a dărâmat prin moțiune de cenzură Guvernul Ungureanu (PDL), în 27 aprilie.