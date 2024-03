PNL îl „testează” pe Ionuț Lupescu pentru fotoliul de primar al Capitalei. Ciucă: „Vedem ce zic bucureştenii”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a confirmat luni seară că partidul său îl „testează” în sondajele de opinie pe fostul fotbalist Ionuţ Lupescu pentru candidatura la fotoliul de primar al Capitalei.

„Ne-am uitat şi am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuţ Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an şi l-a gestionat foarte bine. S-a întors cu credenţiale foarte bune din această funcţie. Eu îl evaluez, ca de altfel pe toţi cei care au făcut performanţă în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-şi îndeplini un anumit obiectiv. Face parte din generaţia de aur şi la acea vreme aceasta a făcut istorie. Eu consider că este o persoană foarte bună pentru a fi testată şi sondată în acest moment. Vedem ce zic bucureştenii”, a spus Ciucă, la Digi24.

Despre un candidat comun PNL-PSD, Ciucă a spus că „dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de către ambele partide politice şi care să aibă perspectiva că îndeplineşte cerinţele şi aşteptările pe care cetăţenii din Bucureşti le au, cu certitudine vom putea să ne înţelegem pe acest subiect”.

Despre actualul primar, Nicuşor Dan, Ciucă a spus că i-a cerut să intre în PNL: „În continuare, discut cu domnul primar ori de câte ori există o problemă atât administrativă, cât şi politică şi l-am rugat să ia o decizie, pentru că PNL trebuie să aibă un candidat la Primăria Generală a Capitalei. Până în acest moment, nu avem un răspuns din partea dumnealui”, a adăugat Ciucă.