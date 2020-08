Ponta acuză PSD că a făcut blat cu PNL: Să le fie rușine! Se „îmbolnăvesc” la juma’ de oră

Liderul Pro românia, Victor Ponta, a acuzat, luni, existența unui blat între PSD și PNL astfel încât să nu fie adoptată moțiunea de cenzură depusă de oamenii lui Ciolacu pentru dărâmarea Guvernului Orban.

Până la urmă nu s-a întrunit cvorumul de ședință, fiind absenți incluiv 5 deputați și senatori PSD, plus doi afiliați PSD.

Astfel, moțiunea nu a mai putut fi votată și i s-a pus cruce, pentru că sesiunea extraordinară se încheie luni seară.

„Când văd şmenarii de la PSD, lideri de grup, care se ocupă de vândut voturi. Când nu o să văd şmenari şi vânzători şi conserve la PSD, nu o să mai cred (n.r. – că moţiunea este „un blat”). Însă noi am fost toţi aici, suntem toţi 24 aici prezenţi, am mai adus un vot pe care PSD nu putea să îl aducă şi noi vom vota pentru, dar la cum se îmbolnăvesc ei, câte unul la juma’ de oră, mi-e teamă. Noi nu am votat Guvernul ăsta. PSD şi-a mai dat jos guverne. Ăsta e un guvern pus de PSD. Să vină să şi-l dea jos”, a afirmat Ponta înainte de începerea şedinţei de plen.

Întrebat despre calculul voturilor, Ponta a răspuns: „În mod normal erau 241 de voturi, dar pe fiecare oră mai dispare un pesedist. În ritmul ăsta, până diseară nu mai rămâne decât jumătate de Parlament”.