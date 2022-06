Ponta râde de Cîțu că a fost mazilit și de la șefia Senatului: „Nici acum nu întelege rolul pe care l-a jucat”

Fostul premier PSD Victor Ponta, rămas pe tușă după ratarea alegerilor din 2020, râde după mazilirea lui Florin Cîțu și din funcția de șef al Senatului.

Ponta se dă deștept, dar a avut aceeași soartă ca Florin Cîțu, doar că în PSD și a stat ceva mai mult timp premier și șef de partid.

Iată mesajul postat de Ponta pe Facebook:

„Game of Thrones” de PNL devine chiar o comedie ! Tragedie este doar pentru romanii care nu au vrut sa vada serialul , dar sunt obligati!

Mie imi este mila de Florin Citu – nici acum nu intelege rolul pe care l-a jucat ( sau nu are curaj sa spuna) .

Nu PSD l-a dat jos din Prim Ministru – nici de la Senat; si nici poporul roman care nu l-a votat si nu l-a vrut niciodata. O sa incerc sa ii mai explic o data – poate intelege ( scuzati limbajul direct). In primele episoade l-a pupat in fund pe Orban – pana a primit ordin sa il muste de fund pe Orban.

Pe urma Citu l-a pupat in fund pe cel de la care primise ordinul – pana cand a primit un sut in fund . Intre timp a fost pupat si el in fund ( limbi catifelate – profesionisti – pana cand cei care il pupau au primit ordin sa il muste – cum facuse el cu Orban.

Si Ciuca i-a promis public ca il sustine la Senat – cum a promis el ca il sustine pe Orban la Guvern. Ca sa concluzionez draga Florin – toti stiti in ce roluri penibile trebuie sa jucati – dar o faceti cu entuziasm – si plangeti la final ca in filmele nord coreene!

Faptul ca la filmul vostru prost nu mai are nimeni chef sa sa uite – chiar nu va intereseaza. Ce ii pasa regizorului de fraierii de spectatori ? Chiar si focile au adormit si au uitat sa aplaude!”.