Premierul Ciucă, despre scumpirea alimentelor de Paști: „Sunt şi anumite exagerări”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, întrebat dacă a fost la o piaţă agroalimentară să vadă cât de scumpe sunt carne de miel și zarzavaturile pentru masa de Paști, că l-a trimis pe purtătorul său de cuvânt, care a constatat că există „anumite exagerări” din partea comercianţilor, dar cum piaţa este liberă, preţul este fixat de cerere şi ofertă.

„Nu am fost. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte Guvernul la un astfel de demers. Am văzut preţurile, am văzut şi bugetul pe care l-a stabilit, 800 – 900 de lei. Preţurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerţul se face cum se face, sunt şi anumite exagerări în tot ceea ce înseamnă fixarea preţurilor. Trăim într-o societate democratică, într-o piaţă liberă, unde preţul este fixat de cerere şi ofertă”, a afirmat Ciucă.

Întrebat care este meniul său preferat de Paşte, prim-ministrul a răspuns: „Tot ceea ce mănâncă un om obişnuit, absolut nimic diferit, nimic special”.