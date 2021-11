PSD pune condiții PNL. Grindeanu: „Cîțu nu mai poate fi premier, l-am demis”. Replica „fenomenalului”

PSD a decis să intre la guvernare alături de PNL, dar nu cu „fenomenalul” Florin Cîțu premier. Plus alte condiții.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după ședința Comitetului Politic National al partidului:

„Noi am iniţiat şi am votat o moţiune de cenzură prin care Florin Cîţu a plecat din funcţia de premier. E un lucru la care nu facem rabat, Florin Cîţu nu poate să mai fie premier într-un guvern care are în componenţă PSD. Noi am sancţionat deja capacitatea domnului Cîţu de a conduce un guvern prin demiterea sa, prin acea moţiune de cenzură. PSD consideră că etapa Florin Cîţu premier a fost depăşită de ceva vreme”.

Întrebat dacă PSD ar accepta un alt premier din PNL, Grindeanu a afirmat: „În toată această perioadă, pe noi ne-a interesat în primul rând să venim cu măsuri care să ducă la gestionarea crizelor pe care România le traversează acum, fie că vorbim de criza politică, de criza sanitară, de criză economică şi de o criză socială. Asta a fost preocuparea noastră şi cred că asta e preocuparea românilor şi nu s-a vorbit o secundă despre funcţii. Mandatul PSD nu s-a schimbat în CPN de astăzi (că PSD trebuie să aibă premierul – n.r.).

Însă liderul PNL, Florin Cîțu, îl contrazice pe Grindeanu: „Până la urmă, desemnarea o face preşedintele României, dar PNL va avea propria propunere de premier”.

PSD a decis începerea negocierilor;4 echipe

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, cu unanimitate de voturi, începerea negocierilor cu PNL, UDMR şi minorităţi pentru alcătuirea unui guvern, a anunţat Grindeanu.

„Vor fi patru echipe de negociere, o echipă la nivel politic din care va face parte preşedintele partidului, cei doi prim-vicepreşedinţi, preşedintele Consiliului Naţional, secretarul general al partidului şi vicepreşedintele Mihai Tudose, o echipă care va lucra pe un acord politic, coordonată de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, o echipă care va lucra pe programul de guvernare, coordonată de mine, şi o echipă pentru revizuirea Constituţiei, coordonată de senatorul PSD Robert Cazanciuc”, a precizat el.

Condiții: majorarea pensiilor, alocațiilor și salariului minim

PSD invocă „urgenta rezolvare a problemelor românilor”, dar impune priorităţile sale de guvernare liderilor PNL.

În primul rând, o condiţie care nu poate fi negociată în alcătuirea unui eventual guvern cu PNL este aceea că partidul care are premierul nu poate avea atât Ministerul de Finanţe, cât şi secretarul general al guvernului.

„PSD nu va abdica”, a insistat Grindeanu.

„Văzusem că (liberalii – n.r.) vor şi Finanţele, şi prim-ministrul, şi Justiţia – am văzut o declaraţie a unui prim-vicepreşedinte şi, eventual, PSD să vină cu cel mai mare număr de voturi din Parlament, 157, şi să luăm, dacă ne îngăduie, Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul, nu?”, a adăugat el, ironic.

Alte condiții:

„Câteva dintre măsurile pe care PSD le vede pe termen scurt:

pentru gestionarea pandemiei – testare extinsă şi vaccinare, restabilirea încrederii în autorităţi prin aducerea de urgenţă în prima linie a specialiştilor în sănătate, măsuri legislative pentru combaterea pandemiei, susţinerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă faţă de populaţie;

calupul legat de măsurile pentru preţurile la utilităţi – plafonarea preţurilor, compensarea facturilor la energie electrică şi gaz pentru consumatorii casnici, dar şi pentru IMM-uri (…), asigurarea subvenţiei la gigacalorie la un nivel echilibrat, astfel încât să se asigure aceeaşi pondere în factura finală cu cea avută în decembrie 2020;

în domeniul Educaţiei – asigurarea prin toate mijloacele a posibilităţii desfăşurării cursurilor în regim fizic, ceea ce înseamnă testare, operaţionalizarea sistemului de predare hibrid, descentralizarea reală a deciziilor privind închiderea unităţilor de învăţământ la nivelul consiliului de administraţie al şcolii, cu avizul autorităţilor de sănătate publică şi consultarea tuturor factorilor implicaţi;

despre pensii şi alocaţii – aplicarea imediată a Legii 127/2019 cu indexarea de la 1 decembrie a pensiilor cu 11% şi creşterea indemnizaţiei sociale minime cu 200 de lei, la 1.000 de lei pe lună, creşterea alocaţiilor pentru copii de la 1 decembrie la nivelul stabilit prin Legea 14/2020. Salariul minim – de la 1 ianuarie creşterea lui pentru studii generale, de la 2.550 de lei la 2.600 de lei (și pentru studii superioare, la 3.000 de lei – dar de la jumătatea lui 2022, n.r.) . (…)

şi creşterea indemnizaţiei sociale minime cu 200 de lei, la 1.000 de lei pe lună, la nivelul stabilit prin Legea 14/2020. . (…) Am cerut execuţia bugetară, astfel încât tot ce am spus se susţine bugetar”.