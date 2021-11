PSD s-a răzgândit. Grindeanu: Majorarea pensiilor și salariului minim va fi de la 1 ianuarie

PSD a făcut la loc comanda, după ce ministrul demis al Muncii, Raluca Turcan, a anunțat că majorarea pensiilor și salariului minim enu ste posibilă de la 1 decembrie anul acesta, ci doar de la 1 ianuarie 2022.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la doar două zile după ce anunțase majorări de la 1 decembrie:

„Sigur că ne dorim să creştem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocaţiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a creşte veniturile statului. Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului, dacă putem să îl numim aşa. Toate ţările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei iaht, plăteşti în plus. Vrei maşini de sute de mii de euro, plăteşti în plus. E o intenţie, nu e niciun fel de impunere, este o intenţie pe care noi am declarat-o astăzi, urmând să o detaliem şi nu este o condiţie pe care o dă PSD”.

Grindeanu a precizat că România are cea mai mică rată de colectare fiscală la nivelul Uniunii Europene.

„Este absolut necesar să corectăm acest lucru, putem să aplicăm şi soluţii pe care văd că le-au aplicat colegii noştri de la sud de Dunăre, că au adus experţi străini şi au crescut rapid rata de colectare. E nevoie, de asemenea, de un efort naţional pentru combaterea evaziunii fiscale. Este inadmisibil ca şi acum, la ani buni, vă dau un exemplu – scanerele pe care tot statul român le-a luat stau nefolosite, iar contrabanda este în floare în România. Să ştiţi că nu suntem de acord cu eliminarea facilităţilor pentru cercetare, IT şi construcţii, impactul pe care noi l-am calculat şi pe care toate aceste ramuri care au ţinut în această perioadă economia României ar fi unul care nu ar da cu plus. Sunt câteva propuneri, intenţii pe care noi le-am prezentat astăzi interlocutorilor pentru a creşte veniturile statului”, a arătat el.

Întrebat dacă PNL a fost de acord cu suprataxarea marilor averi, Grindeanu a menţionat: “A rămas, după ce am transmis intenţia noastră, ca în discuţiile ulterioare, de astăzi, de mâine, de poimâine, să detaliem aceste puncte, deci nu a fost închis acest subiect”.