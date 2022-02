Scandal în USR. Cioloș: „Onoarea îi cere lui Dan Barna să facă un real pas în spate”

În USR a izbucnit un mare scandal, după doar patru luni de la alegerea lui Dacian Cioloș ca președinte al partidului.

Marele perdant, Dan Barna, fost vicepremier fără portofoliu în Guvernul Cîțu, este acum vicepreședinte al partidului și vrea din nou să fie șeful formațiunii politice.

El a anunțat, joi, că Cioloş a ameninţat că îşi depune mandatul dacă Biroul Național (majoritar din omenii lui) nu îi va susţine propunerile privind funcţionarea partidului.

Barna a mai spus că luni va avea loc următoarea şedinţă de Birou Naţional, în care Dacian Cioloş intenţionează să supună votului programul său, așa cum s-a stabilit la congresul din toamna trecută.

Dacian Cioloș i-a transmis, vineri, un mesaj dur pe Facebook lui Barna, explicând totodată întregul scandal:

„O discuție necesară despre viitorul partidului nostru a luat forma unei lupte interne, ce poate pune în pericol funcționarea noastră, definitivarea procesului de integrare ca urmare a fuziunii USR-PLUS și amenință imaginea publică a partidului. Din acest motiv, doresc să clarific acest moment pe care îl traversăm.

Le-am propus colegilor din Biroul Național un proiect care îmi este cerut de statutul partidului. Dincolo de necesitatea formală, consider că suntem într-o situație dificilă politic și că e nevoie de o reconstruire a ofertei politice USR, a mesajului către alegători și a modului în care înțelegem să funcționăm politic.

Proiectul pe care l-am prezentat ieri în Biroul Național este exact ceea ce am spus de zeci de ori până acum, ce mi-am asumat în campanie pentru președinția partidului: o propunere de reformă și de restructurare. Bineînțeles că mi-aș dori ca la această reformă să punem cu toții umărul. Cine vrea să aducă soluții e mai mult decât binevenit. Să îl citești în cheia „furatului” puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje și jignitor pentru colegii care pot citi și înțelege cu ochii și cu mintea lor.

Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că președintele – adică eu – ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii.

Consider declarațiile și acțiunile lui Dan o stângăcie, dar și o forțare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Și contrar regulilor noastre interne. Înțeleg că este nemulțumit și că se simte în fața unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înțeles semnificația gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de ședința de BN și obiecțiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat.