Senatorul PNL Vergil Chițac, salvat de procurorii lui Scutea după ce a băgat în izolare Parlamentul și Guvernul

Subordonații procurorului general Gabriela Scutea l-au salvat de dosarul penal pe senatorul PNL Vergil Chițac, care i-a băgat în izolare pe toți parlamentarii și membrii Guvernului Orban în frunte cu premierul, după ce a fost depistat ca fiind infectat cu noul coronavirus și el a ținut ascuns acest lucru.

Aceștia și-au primit însă integral salariile, la fel ca toți bugetarii (inclusiv procurorii cu șefa lor Scutea, dar și judecătorii, cu lefurile lor uriașe), timp de două luni de stare de urgență, când s-au dus la serviciu ca să se uite pe geam.

După o lună de stare de urgență, premierul Orban a lansat public ideea unui șomaj tehnic pentru bugetari, dar a renunțat rapid, susținând că „nu mai este de actualitate”.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis, a declarat candid: „Vedeți, solidaritatea nu poate fi o măsură de coerciție, solidaritatea trebuie să vină de la fiecare”.

Senatorul PNL Vergil Chiţac a anunţat victorios, marţi, pe Facebook, minunea care i s-a întâmplat:

„Dragii mei, legat de nefericita întâmplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care încă se îndoiau, aceasta este dovada incontestabilă a nevinovăţiei mele, integritatea nefiindu-mi niciodată pusă la îndoială. În cariera mea anterioară, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro şi am dat bun de plată la peste 60 de milioane de euro, bani publici şi europeni, fără să existe nici cea mai mică suspiciune legată de activitatea mea. Vreau să mulţumesc acelora care m-au susţinut în acele momente dureroase. De asemenea, îi chem alături de mine şi pe cei care atunci m-au privit cu rezerve. Împreună facem Constanţa puternică”.

Amintim că procurorii de la Parchetul General au deschis pe 16 martie un dosar penal in rem, pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în cazul senatorului liberal Vergil Chiţac, care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus.

Procurorii s-au sesizat din oficiu în acest caz, după ce presa a relatat pe larg ilegalitatea.

În perioada 17 – 19 februarie, Vergil Chiţac a participat la o reuniune NATO la Bruxelles, iar pe 6 martie Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document în care participanţii erau anunţaţi că unul dintre membrii delegaţiei franceze a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Pe 9 martie, Vergil Chiţac a luat parte la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde au fost prezenţi aproximativ 100 de liberali, inclusiv premierul Ludovic Orban.

Ulterior, Vergil Chiţac şi alţi trei participanţi la şedinţa BPN au fost testaţi pozitiv cu coronavirus, şi anume deputatul Lucian Heiuş, primarul Devei, Florin Oancea, şi administratorul public al oraşului, Adrian David Nicolae.

De asemenea, premierul Ludovic Orban a stat 14 zile în izolare, însă la Vila Lac, iar miniștrii la domiciliu, nu internat forțat în spital.