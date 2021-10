Un militar la ordin! Iohannis l-a desemnat premier pe Ciucă, pensionar special: „Acum, criza trebuie să se încheie”

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat prim-ministru pe ministrul demis al Apărării, Nicolae Ciucă, pensionar special cu 215.900 de lei încasați în ultimul an, în afară de leafa de 170.000 de lei.

„Acum criza politică trebuie să se încheie”, a decretat Iohannis, după ce tot el a prelungit-o chiar el.

Iohannis l-a desemnat, la prima rundă de consultări cu partidele, pe Dacian Cioloș (USR), despre care știa că nu are nicio șansă de împăcare cu un PNL condus de Florin Cîțu lipit de scaunul de la Palatul Victoria.

Însă, ca prin minune, imediat după ce Guvernul minoritar USR propus de cioloș a picat la vot în Parlament, situația s-a deblocat: Iohannis și-a instalat omul care îi va răspunde la ordin, generalul (r) Ciucă.

„Am decis să îl desemnez candidat pentru funcția de premier pe Nicolae Ciucă”, a spus Iohannis, la finalul consultărilor.

Iar pentru că dezastrul epidemiologic în care a adus țara Guvernul Cîțu este cel mai bun motiv pentru ca un general în rezervă să ajungă în funcția de la Palatul Victoria, Ciucă a „pedalat” pe situația pandemică:

„Am înțeles încredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate în aceste momene dificile, pentru a depăși situația de criză în care ne aflăm, pentru ca cetățenii să poată beneficia de tot ceea ce poate oferi un guvern”.

Iohannis bagă Ciuma Roșie la guvernare, pe sub masă

PNL și PSD au lansat deja „pe surse”, în presa de casă, că va fi un guvern minoritar din care va lipsi USR – motivul real al crizei politice care a dat țara peste cap fiind de fapt eliminarea oamenilor lui Cioloș.

Ciucă va negocia însă, de formă, cu USR. „Vom negocia cu toate forțele responsabile, astfel încât în scurt timp să reușim să alcătuim guvernul, iar guvernul propus să fie aprobat în Parlament”, și-a exprimat el disponibilitatea.

Pensie mai mare ca salariul

Ciucă are pensia specială mai mare ca salariu. Conform celei mai recente declarații de avere, depusă în acest an, el a obținut din salariu 168.613 lei, în anul fiscal anterior, ca ministru al Apărării, iar din pensia specială, 215.880 de lei, adică aproape 18.000 de lei lunar. Soția lui Ciucă are și ea pensie specială – prevăzută în lege tot „de serviciu” -, de aproape 60.000 de lei/an.

Cei doi dețin o casă de 232 de metri pătrați construită în 2017 la Balotești, sat Dumbrăveni. Tot acolo, el are și un teren intravilan de aproape 600 mp. Ciucă mai are un teren intravilan de 2.829 mp în comuna Pielești din județul Dolj.

Ciucă are și două autoturisme: Toyota – Corolla, cumpărată în 2006, și RAV4, cumpărată în 2020.

Premierul desemnat are 3 credite la bănci, în valoare totală de 230.000 de lei.

Înscris în PNL în 2020

Nicolae Ciucă (54 de ani) s-a înscris în PNL în octombrie 2020, a deschis lista de candidați a PNL Dolj la Senat și a fost ministrul Apărării în Guvernul „Ludovic întâiul” Orban, dar și în cel condus de Cîțu.

În decembrie 2020, Nicolae Ciucă a asigurat interimatul pentru funcția de premier, după ce Orban a demisionat ca urmare a rezultatului dezastruos a PNL la alegerile parlamentare, de numai 25% – față de 40% cât sperau liberalii.