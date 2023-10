Un nou troc al Puterii: Pavel Popescu (PNL) şi Vlad Bontea (PSD), numiți vicepreședinți la ANCOM

UPDATE: Majoritatea parlamentară PSD-PNL i-a numit ca vicepreşedinţi ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, marţi după-amiază, pe Vlad Bontea, cu 249 voturi „pentru” şi 101 „împotrivă”, și pe Pavel Popescu, cu 243 de voturi „pentru” şi 107 „împotrivă”.

Votul a fost secret, cu buletine.

Știre inițială:

Pavel Popescu (PNL) şi Vlad Bontea (PSD) sunt în cărți pentru a ocupa cele două posturi vacante de vicepreședinte la ANCOM, în urma unui nou troc politic al partidelor aflate la putere.

Cei doi au fost avizaţi, marți, de Comisiile parlamentare pentru tehnologia informaţiilor ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu majoritate de voturi favorabile, înregistrându-se 8 voturi împotrivă.

Au fost avizați şi actualii vicepreşedinţi ai ANCOM – Eduard Lucian Lovin şi Bogdan Iana -, ale căror mandate expiră, dar pentru care cei doi doresc încă un mandat de 6 ani.

Totodată, comisiile au avizat favorabil candidaturile lui Mihai Eftimie şi Corneliu Mănescu, iar un alt candidat, Cristin Popa, a anunţat că se retrage.

Plenul Parlamentului urmează să se întrunească şi să decidă prin vot, la ora 15.00, cine sunt viitorii vicepreședinți ai ANCOM, care vor primi din bani publici 6.000 de euro/lună.

Vlad Bontea a fost deputat PSD în legislatura 2016-2020.

„Am fost secretar general adjunct la AEP şi în mandatul 2016-2020 am fost parlamentar. Până atunci am lucrat numai în privat, în 2014 am decis să intru în administraţia publică. Consider că am o relaţie destul de bună managerială. Totdeauna sunt un om aplecat, care ascultă. ANCOM este o provocare pentru mine. Având în vedere viteza cu care ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, cred că ANCOM-ul este un jucător important pe piaţă”, a spus Bontea.

Întrebat care este diferenţa dintre spectrul electromagnetic şi spectrul radio, Bontea s-a fofilat, spunând că va transmite răspunsul în scris: „Nu sunt om care stăpâneşte în totalitate această tehnică. (…) Cunosc o mare parte din ceea ce vreţi să mă întrebaţi, dar pentru un răspuns complet o să vă răspund în scris”.

Pavel Popescu este deputat PNL și se laudă că a activat în Parlament pe zona de competenţă IT şi comunicaţii: „De-a lungul timpului, pe parcursul carierei în Parlament, m-am focusat pe procesul de digitalizare a României, inclusiv pe zona de comunicaţii. (…) Din punctul de vedere al aportului meu, sunt cunoscut ca fiind promotorul legislaţiei 5G (…) Directoratul naţional de securitate cibernetică a fost tot un proiect politic adoptat de către mine şi la care am pus umărul”.