VIDEO. Cioloș: Noul premier trebuie să aibă capacitatea de a uni forţele reformiste de dreapta

USR PLUS dă semnalul că nu-l mai vrea pe Orban la Palatul Victoria...

Copreședintele USR PLUS, Dacian cioloș, a declarat luni că formațiunea sa se pregătește pentru negoocierile de formare a guvernului, el opinând că noul premier trebuie să aibă capacitatea de a uni forţele reformiste de dreapta.

Prin această declarație, USR PLUS dă semnalul că nu-l mai vrea pe Orban la Palatul Victoria. Iar PNL nu pate merge cu la vot în Parlament fără voturile USR PLUS.

„În legătură cu viitorul premier, credem că este esenţial să susţinem un candidat credibil. Acest lucru trebuie acum discutat la negocierile şi la consultările cu preşedintele şi nu negociat la televizor. Este clar însă că acest candidat trebuie să aibă capacitatea de a uni forţele reformiste de dreapta. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de un nou început, după aceste rezultate”, a spus Cioloş, în cadrul unei conferinţe de presă”.

Declarațiile complete de la conferința de presă de luni:

Dacian Cioloș:

Rezultatele alegerilor de ieri nu sunt cele așteptate pentru România. Responsabili nu sunt cetățenii. Noi am înțeles mesajul și suntem conștiență că viitorul guvern trebuie să ia în considerare toate îngrijorările.

Avem o responsabilitate mare față de guvernare. Noi, la USR PLUS, ne-am formulat deja poziția de negociere cu PNL. Sunt măsurile cu care am mers în campanie, e o sinteză a celor 40 de angajamente din campanie. E un document public începând de azi.

Viitorul premier: e esențial să susținem un candidat credibil. Trebuie discutat la negocierile cu președintele și nu la televizor

E nevoie de un nou început după aceste rezultate.

Un mesaj pentru colegi: suntem în ultima fază a fuziunii. VOm organiza un congres la care membrii vor decide cine conduse partidul USR PLUS.

USR PLUS e gata să își asume guvernarea alături de PNL. UDMR devine indispensabil. E important să venim cu un plan de reforme.

Dan Barna:

E foarte clar că mesajul transmis de electorat e că nu se poate face o guvernare reformatoare fără USR PLUS. Așteptările oamenilor sunt mai mari decât mesajele pe care le-am transmis. Vor fi decizii ferme pe care le vom cere în viitoarea coaliție de guvernare.

Este posibilă crearea unei majorități decente din PNL, USR PLUS și UDMR. Eliminarea pensiilor speciale și eliminarea imunităților – printre priorități.

USR a obținut timp de 4 ani rezultate spectaculoase.

Dacian Cioloș:

Președintele României va avea o analiză foarte pragmatică legată de soluția de premier care să dea semnalul de nou început. Mergem la discuții deschiși pentru a găsi formula cea mai bună, un premier care să poată forma un guvern.

Nu am văzut idei reformatoare în programul PSD. România are nevoie de reforme, noi am cerut astfel de reforme. E nevoie de reformă și depolitizare în administrație, educație, sănătate.

Va trebui ca viitorul guvern să guverneze pentru toți românii, e nevoie de mai multă empatie, inclusiv la vârful statului. Asta presupune dialog, comunicare, pedagogie.

Fără penali în funcții publice – decizia trebuie luată imediat. Fără pensii speciale, fără imunitate parlamentară. Depolitizarea administrației publice, i-am auzit și pe cei de la PNL că vor aceste lucruri.

DNA-ul pădurilor trebuie făcut. Românii nu mai cred povești cu câte un control făcut din când în când.

Dan Barna:

Toate angajamentele propuse de USR PLUS pot deveni realitate cu o nouă majoritate parlamentară.

Întrebări și răspunsuri:

Ați pierdut 6,5 procente față de europarlamentare. Cât vi se datoreaza?

Barna: Evident că o parte din modul în care o parte din membri au făcut campanie atacând partidul a contat. USR și-a dublat parlamentarii față de 2016. În 2017 am stabilit ca obiectiv USR să ajungă la guvernare. Azi USR ajunge la guvernare. Drumul e foarte greu.

Cioloș: Avem în program și o modificare a legilor electorale pentru o mai bună reprezentare a cetățenilor.

Ce ministere vrea USR PLUS?

Cioloș: Negocierile nu se fac prin presă. Repartizarea portofoliilor trebuie să respecte programul de guvernare și structura guvernului. Noi suntem gata să avem propuneri pentru fiecare minister dacă e nevoie.

Nu vrem să repetăm experiența CDR sau a altor alianța care au pus carul înaintea boilor, au început să dea mai întâi funcții. Noi venim cu această propunere de program de guvernare, asta așteaptă românii de la viitorul guvern – cum ieșim din criză, ce reforme facem. Eu mi-am propus serviciul, am intrat în campanie asumându-mi responsabilități.

Vizați în mod special ministerul Justiției?

Cioloș: Sigur, ca și alte portofolii. Dar dacă intrăm în discuția asta nu mai vedem fondul discuției, adică programul de guvernare.