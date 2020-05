VIDEO. DOCUMENT. OUG 21/2004 privind starea de alertă, modificată. Guvernul a prelungit șomajul tehnic

UPDATE ora 20.00: Ordonanța de urgență nr. 68/14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial. (Vezi document la finalul articolului)

Cu doar câteva ore înaintea ridicării stării de urgență, instituită timp de 60 de zile de către președintele Klaus Iohannis, Guvernul Orban a modificat, în ședința de joi, OUG 21/2004 privind starea de alertă, OUG 1/2014 și alte acte normative, prelungit, în ședința de joi, printr-o ordonanță de urgență (OUG) care prevede, printre altele, acordarea șomajului tehnic până la 1 iunie și a zilelor libere pentru părinți până la 12 iunie (Vezi document la finalul articolului)

Amintim că CCR a stabilit, în urmă cu o ză, că Guvernul nu are dreptul să interzică sau să restricționeze drepturile sau libertățile cetățenilor, astfel că nu mai pot fi impuse declarațiile scrise pentru deplasarea în afara localității.

Totodată, Parlamentul a adoptat, miercuri, Legea privind instituirea stării de urgență – care însă nu va intra în vigoare mai devreme de luni, 18 mai, potrivit Constituției, astfel că 3 zile urma să fie vid legislativ, după ridicarea stării de urgență.

Raluca Turcan:

Azi guvernul a adoptat OUG pentru prelungirea unor măsuri de sprijin. Se vor aplica pentru o perioadă limitată și doar în unele domenii. Sunt pe mai multe domenii:

Pentru protecție socială: prelungirea șomajului tehnic până la 1 iunie, cu posibilitatea menținerii în domeniile care vor fi restricționate în continuare. Angajați cu contracte individuale, profesii liberale, PFA și alte categorii.

Intenția e să acordăm acest sprijin și în paralel, de la 1 iunie, să venim cu alte măsuri, care ar putea include susținerea unei părți din salariu.

Va fi prelungită măsura de acordare de zile libere plătite pentru părinți până la 12 iunie 2020.

Companiile și instituțiile cu mai mult de 50 de angajați vor fi obligate să instituie programe individualizate pentru angajați pentru a evita aglomerările.

Se continuă acordarea unor drepturi de asistență socială.

Sănătate: se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea prioritară a concediilor medicale pentru persoanele infectate sau carantinate.

Consultațiile medicale la medicii de familie și în ambulatoriu vor putea fi în continuare acordate la distanță și se va putea face decontarea lor fără cardul de sănătate.

Serviciile medicale acordate în unitățile de asistență medicale se vor deconta la nivelul activității realizate efectiv – vor putea fi suplimentate sumele decontate.

Educație: transportul gratuit pentru elevi. Prin OUG am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancțiunea încetării contractului. Sute de mii de copii văduviți până acum au primit o mână de ajutor. Licențele au fost prelungite, CJ-urile preiau aceste licențe cu operatorii de transport.

Fiscal: Asociațiile și fundațiile care achiziționează medicamente, echipamente de protecție să fie scutite de TVA dacă bunurile sunt utilizate în combaterea COVID sau donate unor entități care le folosesc în acest sens.

Cultură: Am introdus reglementări menite să susțină industria spectacolelor. Am introdus posibilitatea refolosirii biletelor deja achiziționate. Dacă pe parcursul unui an biletele nu au putut fi folosite, se vor returna banii. Pentru veniturile impozabile ale industriei de evenimente, ele vor fi plătite la momentul realizării veniturilor.

Economic: Prelungirea termenului de eliberare a certificatelor de urgență până la 31 mai. Până la 15 iunie e prelungită posibilitatea de depunere a solicitării pentru amânarea ratelor bancare.

Până la 15 iunie, instituțiile de credit vor evalua cererile de suspendare.

Pe perioada stării de alertă se interzic deconectările de la rețelele de utilități.

Virgil Popescu:

Certificatele pentru situații de urgență se vor elibera și pentru luna mai.

Energia electrică: am adoptat o ordonanță prin care creăm posibilitatea ca ANRE să reglementeze prețul astfel ca acesta să scadă. Sunt optimist că vom avea o scădere de preț de 1-2%.

A doua modificare: stimulăm investițiile noi în producția de energie electrică prin derogarea de la obligativitatea de a vinde prin piața centralizată OPCOM doar pentru investițiile noi.

Marcel Vela:

Prin Ordonanța de Urgență se modifică OUG 21/2004 și OUG 1/2014.

Am schimbat definirea stării de alertă.

Reglăm mecanismul de declarare, prelungire și încetare a stării de alertă, fiind stabilite criteriile ce trebuie analizate: amploarea, densitatea și infrastructura din zonă.

Comitetul Națion pentru Situații de Urgență va funcționa sub conducerea premierului.

În baza acestei noi OUG, se va convoca prima ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Am adoptat o OUG pentru modificarea OUG 114/2018: face un act de dreptate și se vor recalcula drepturile salariale pentru polițiști.

Sunt 68.000 de polițiști pentru care acest OUG face dreptate.

Prin această OUG s-a stabilit un termen pentru executarea acestor plăți restante.