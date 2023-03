Virgil Guran îi transmite lui Aurescu să fie „mai prietenos” cu Rareș, că „are probleme cu diaspora”

Vicepreşedintele PNL Virgil Guran i-a transmis, marți, ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, să fie „mai prietenos” cu Rareș Bogdan, care „are probleme cu românii din diaspora”.

Guran a comentat la RFI schimbul de replici dintre ministrul Aurescu şi prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan:

„Cred că trebuie să şi-o lămurească între ei, aşa se întâmplă într-un partid normal. (…) Din punctul meu de vedere, nu am nemulţumiri faţă de Bogdan Aurescu. Un singur lucru, poate: cred că ar trebui să aibă o comunicare mai bună cu partidul, aici, da, pentru că orice ministru nu e pe cont propriu acolo. Am spus, trebuie să comunici cu partidul, în general partidul are un program de guvernare care trebuie respectat. Poate aici, dar, în rest, eu nu pot să spun, să-i reproşez ceva lui Bogdan Aurescu”.

Potrivit lui Virgil Guran, ministrul de Externe a participat la şedinţele PNL, iar o comunicare mai bună cu partidul ar putea însemna să fie „mai prietenos, poate, cu anumiţi colegi”.

„Mai sunt anumite probleme legale, normale, statutare şi atunci trebuie să comunici cu anumiţi miniştri, pe anumite teme. Nu ştiu, vă dau un exemplu, cei care răspund de diaspora – în speţă, Rareş Bogdan răspunde de diaspora, probabil are anumite probleme cu românii noştri din diaspora – trebuie să colaboreze mai repede, să existe o comunicare mai rapidă. E posibil de aici să fi plecat treaba, nu ştiu, ei trebuie să dea această explicaţie”, a adăugat vicepreşedintele PNL.

Întrebat dacă asemenea critici vulnerabilizează Ministerul de Externe, el a negat, dar a indicat că acestea ar trebui să fie făcute în interiorul partidului, care şi-l asumă pe Bogdan Aurescu:

„Este ministrul nostru. Acum, să vă spun ceva, din punct de vedere statutar, ministrul Aurescu a fost votat în forul de conducere al partidului. Cum putem să spunem că nu ni-l asumăm? (…) Există o relaţie bună cu şeful statului, se colaborează instituţional, aşa cum este normal, nu avem probleme de genul acesta, nu am auzit colegi care să spună că au vreo problemă în acest sens. Se va colabora până în ultima zi de mandat, foarte bine, cu preşedintele României”.