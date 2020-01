Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan, la egalitate în preferințele bucureștenilor. Și peste Firea

Sondaj PLUS

Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan, cei doi candidaţi propuşi de PLUS şi USR pentru Primăria Capitalei, sunt aproape la egalitate în preferinţele bucureştenilor pentru funcția de primar general şi oricare dintre ei ar câştiga alegerile din iunie, dacă acestea ar fi într-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, devansând-o pe Gabriela Firea, care ar obţine doar 28%,potrivit unui sondaj realizat de PLUS și prezentat de Vlad Voiculescu.

Alianța USR PLUS urmează să-și desemneze candidatul, în perioada următoare.

Totodată, dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 30% dintre respondenţi ar vota cu reprezentanţii Alianţei USR PLUS, în timp ce 25% cu cei ai PNL, iar 16% – cu PSD.

“Ce ne arată sondajul este că, în continuare, Alianţa USR PLUS este pe primul loc în alegerile bucureştenilor, la o distanţă măricică de orice alt partid politic. Vedem diferenţa dintre procentul din dreptul meu şi cel din din dreptul Gabrielei Firea (…), asta doar la şase luni de la desemnarea mea în calitate de candidat al PLUS, candidat care se va supune unui proces de alegeri intern în cadrul Alianţei pentru a fi desemnat candidat al Alianţei”, a precizat Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru funcția de primar al Bucureştilor.

”Vedem, de asemenea, în acest sondaj, că, dacă Nicuşor Dan ar fi candidatul Alianţei, rezultatul ar fi acelaşi, respectiv 36%, comparat cu 28% Gabriela Firea”, a adăugat el.

PLUS reafirmă că se poziţionează în favoarea organizării alegerilor primare pentru desemnarea candidatului Alianţei USR PLUS la Primăria Capitalei.

Candidatul Alianţei USR PLUS va fi ales fie prin alegeri primare interne, fie prin alegeri primare externe, a amintit Vlad Voiculescu:

”În alegeri primare externe am apela la bucureşteni şi i-am chema la urne, ar fi un proces de vot pe care l-am organiza împreună cu societatea civilă în Bucureşti. În următoarele săptămâni vom lua decizia asupra procesului şi vom avea, de asemenea, o decizie asupra calendarului. Ce vă putem spune cu siguranţă este că ne dorim responsabilitate. Vom avea discuţii cât se poate de serioase, care să ducă la rezultatul ca doamna Firea să se întoarcă în Voluntari”.

Sondajul a fost efectuat în perioada 4-19 decembrie, la cererea PLUS. La sondaj au participat 1.124 de bucureşteni cu drept de vot la alegerile locale. Marja de eroare a eşantionului este de plus/minus 2,9%, la un nivel de încredere de 95%.