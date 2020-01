LOTO 6/49: Numerele extrase joi, 16 ianuarie 2020

Joi, 16 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce duminică, 12 ianuarie, Loteria Română a acordat 25.542 de castiguri, in valoare totala de 1.260.251,19 lei.

Iată numele extrase joi:

LOTO 6 din 49: 26, 17, 19, 30, 20, 23

Loto 5 din 40: 33, 9, 12, 32, 6, 27

Joker: 33, 37, 6, 18, 34 + 9

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 31.12.2019, Loteria Romana continua suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I cu cate 100.000 de lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 16 si 19 ianuarie.

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (peste 313.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,27 milioane lei (peste 476.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,96 milioane lei (peste 829.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valore de peste 81.000 de lei (aprox. 17.000 de euro).