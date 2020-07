Filmul „Tom şi Jerry 2.0”, în regia lui Florin Piersic Jr., în premieră, pe platforma TNRS – Scena Digitală

Filmul „Tom şi Jerry 2.0″ în regia lui Florin Piersic Jr. va fi prezentat în premieră, online, miercuri pe platforma TNRS – Scena Digitală, potrivit unui comunicat.

TNRS – Scena Digitală este o platformă online creată de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, unde pot fi vizionate, pe bază de bilet, producţiile Naţionalului sibian, înregistrate video în anul 2020, în condiţii de calitate HD a sunetului şi imaginii.

Filmul, ce are la bază piesa de teatru „Jerry şi Tom”, de Rick Cleveland, îi aduce în prim plan pe actorii Naţionalului sibian Marius Turdeanu, Ali Deac şi Ioan Paraschiv şi tratează cu mult umor o temă tabu, dar omniprezentă în realitatea anului 2020: moartea.

„În anul 2000 am găsit piesa ‘Tom şi Jerry’ într-un volum de piese de teatru într-un act (piese premiate la diverse festivaluri). M-a uimit genul de abordare a unei teme tabu: moartea. Aveam 30 de ani. Moartea era încă foarte departe. Am apreciat umorul autorului (asemănător celui folosit de Tarantino, dar foarte original în construcţie şi dezvoltare a poveştii). M-am bucurat să descopăr un om care reuşea să facă mişto de moarte, totuşi fără să-i minimalizeze grandoarea coasei. În anul 2020, am ajuns să trăiesc nişte vremuri în care moartea pare să fi devenit omniprezentă: la ştiri, în filmuleţele funny de pe internet, la tot pasul. Oamenii îmi lasă impresia că s-au obişnuit cu umbra ei, din ce în ce mai mare în peisajul general. Cred că ‘Tom şi Jerry 2.0’ este un bun exerciţiu de exorcizare a unor demoni care ne bântuie zilnic. Râsul vindecător este medicamentul (natural, bio) la care apelez mereu cu încredere. Cred că mai am timp să iau peste picior câteva dintre ameninţările cu care orice om se confruntă, până la urmă. Prea multe întrebări existenţiale versus prea puţin timp. Iar pentru cei trei actori implicaţi în acest proiect, sper ca ‘Tom şi Jerry 2.0’ să fie ocazia de a se juca din nou de-a raţele şi vânătorii, de data asta la un nivel matur. Poate că joaca lor preferată va deveni în curând şi cea a publicului spectator”, a afirmat Florin Piersic Jr.

Producţia este prezentată printr-un acord cu Concord Theatricals în numele lui Samuel French, Inc. www.concordtheatricals.com.